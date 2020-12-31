В МИД назвали главную проблему безвиза с ЕС

Глава МИД заверил, что никаких политических или юридических проблем с безвизом нет.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинский безвиз с марта де-факто заблокирован. Из-за пандемии COVID-19 украинцы фактически не могут свободно передвигаться по миру.
При этом министр заверил, что никаких политических или юридических проблем с безвизом нет.
"Украинский безвиз не заблокирован. Все безвизы из Европейского Союза находятся в таком состоянии, ведь пандемия COVID-19 касается всех. Никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19", - сказал Кулеба, пишет ТСН.
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Коронавирус, как сказал министр, продемонстрировал, что даже развитые страны очень легко ввести в состояние паники и истерики.
"Сейчас вся эта пыль осядет, будут приняты цивилизованные решения, правила путешествий, к которым мы привыкнем и будем по ним путешествовать", – сказал министр.
Кулеба добавил, что для открытия границ ЕС для украинцев не вопрос вакцинации, а уменьшения количества новых случаев коронавируса в Украине.
Открытие границ с ЕС - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 декабря заявил, что границы Евросоюза для украинцев откроются тогда, когда начнет падать уровень заболеваемости коронавирусом.
- В МИД объяснили, грозит ли Украине полная потеря безвиза. По словам Дмитрия Кулебы официальному Киеву на данный момент пока удалось предотвратить угрозу потери безвизового режима с Европейским союзом после скандала, который возник вокруг решения Конституционного суда в сфере антикоррупционного законодательства.
- Еще в сентябре в ЕС рассказали, когда откроют воздушные границы для украинцев. Жозеп Боррель оценил перспективы снятия ограничений на авиаперевозки.