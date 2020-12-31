В МИД назвали главную проблему безвиза с ЕС

Единственной проблемой украинского безвиза является COVID-19 / УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинский безвиз с марта де-факто заблокирован. Из-за пандемии COVID-19 украинцы фактически не могут свободно передвигаться по миру.​

При этом министр заверил, что никаких политических или юридических проблем с безвизом нет.

"Украинский безвиз не заблокирован. Все безвизы из Европейского Союза находятся в таком состоянии, ведь пандемия COVID-19 касается всех. Никаких политических или юридических проблем с безвизом нет. Единственная проблема, от которой мы сейчас страдаем, это пандемия COVID-19", - сказал Кулеба, пишет ТСН.

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Коронавирус, как сказал министр, продемонстрировал, что даже развитые страны очень легко ввести в состояние паники и истерики.

"Сейчас вся эта пыль осядет, будут приняты цивилизованные решения, правила путешествий, к которым мы привыкнем и будем по ним путешествовать", – сказал министр.

Кулеба добавил, что для открытия границ ЕС для украинцев не вопрос вакцинации, а уменьшения количества новых случаев коронавируса в Украине.

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