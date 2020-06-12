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В МИД Украины призвали ЕС жестко отреагировать на действия России в Крыму

12 июня 2020, 04:26

Украина осуждает референдум оккупантов в аннексированном Крыму.

МИД Украины
В МИД просят ЕС оказывать давление на Россию вплоть до деоккупации Крыма / Капитал

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает намерение России провести референдум по вопросу изменений в конституцию в аннексированном Крыму и призывает Евросоюз продемонстрировать жесткую реакцию на действия Москвы.

Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

По его словам, планы России по референдуму в Крыму – серьезное нарушение международных правовых норм. Следовательно, ЕС должен жестко отреагировать и усилить давление на Москву по всем направлениям.

"Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международное политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - заявил Кулеба.

Отметим, в этом году в России должен пройти референдум, в рамках которого россияне выскажут свое мнение касательно изменений в российскую конституцию относительно обнуления сроков президентства Владимира Путина. Голосование должны провести и на территории Автономной республики Крым, которую РФ аннексировала в марте 2014 года.

Напомним, в мае в определенных кругах начали обсуждать проблему повторного референдума в Крыму, который, по задумке Москвы, должен был бы легализовать оккупацию полуострова.

новости Украины новости Крыма новости России Дмитрий Кулеба МИД Украины Евросоюз
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