В МИД Украины рассказали, как ответят на резкие выпады со стороны Лукашенко

Украинский посол Кизим рассказал МИД, что происходит в Беларуси / РБК-Украина

В украинском внешнеполитическом ведомстве заслушали доклад посла Украины в Беларуси Игоря Кизима о ситуации в белорусском государстве и намерены предоставить свою оценку на рассмотрение властей.

Об этом рассказали в пресс-службе МИД Украины.

Согласно опубликованному сообщению, в Министерстве иностранных дел провели совещание, на котором выступил украинский посол в РБ Игорь Кизим, предоставивший Киеву подробную информацию о том, что на самом деле происходит в Беларуси и какие могут быть прогнозы. В связи с этим в МИД решили обдумать ситуацию и вынести ряд рекомендаций на рассмотрение украинским властям.

"Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений", – подчеркивается в сообщении.Читайте также"Будут за это отвечать": Лукашенко обвинил ЕС, Украину и Зеленского в беспорядках в Беларуси

Напомним, 17 августа в МИД Украины сделали заявление о намерении пересмотреть дипломатические отношения Киева и Минска. Украинская сторона отозвала посла Игоря Кизима для дальнейших консультаций. Причиной такого решения стала выдача белорусами боевиков ЧВК Вагнера россиянам и безосновательные обвинения Лукашенко, обвинявшего Киев в недружественных шагах против Минска.