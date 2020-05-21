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"Язык вражды": у Кулебы резко ответили на претензии МИД России

21 мая 2020, 08:53

МИД РФ в очередной раз пытается вмешаться во внутренние дела Украины.

МИД Украины
МИД Украины отреагировало на заявления российских коллег / РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на комментарии российского внешнеполитического ведомства по поводу годовщины вступления в должность президента Владимира Зеленского.

В частности, в украинском МИД назвали заявления МИД России очередной попыткой РФ вмешаться во внутренние дела страны.

"Комментарий Департамента информации и прессы МИД РФ относительно годовщины вступления на должность президента Украины Владимира Зеленского являются очередной попыткой России вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса собственной международно-правовой ответственности за агрессию против Украины", - передает пресс-служба ведомства Дмитрия Кулебы.

Отмечается также, что факты свидетельствуют о том, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является продолжающаяся российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное удержание ею украинских граждан.

"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Главред, 20 мая состоялась пресс-конференция Владимира Зеленского. Президент Украины ответил на вопросы о возможной встрече с Владимиром Путиным, войне на Донбассе и оккупации россиянами Крыма.

После этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что президент Зеленский выбрал курс на "конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией".

"Незыблемой остается линия Киева на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией. В Украине продолжается борьба со всем, что так или иначе связывает наши народы. Не прекращается наступление на русский язык и культуру, искажается совместная история, героизируется нацизм, оскверняются мемориалы советским воинам", - говорится в сообщении МИД РФ.

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