В МИД Украины сделали заявление о войне Азербайджана и Армении

Киев выразил соболезнования родным и близким погибших.
Украина призывает официальные Баку и Ереван сесть за стол переговоров и мирно разрешить конфликт в районе непризнанной республики Нагорный Карабах.
Соответствующее заявление обнародовано пресс-службой МИД Украины в микроблоге Twitter.
В Киеве обеспокоены конфликтной ситуацией между Арменией и Азербайджаном и считают, что все противоречия должны быть урегулированы в дипломатической плоскости.
"МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших", - подчеркивается в сообщении.
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Также на возобновление боевых действий между Баку и Ереваном отреагировали в Европейском совете. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны в срочном порядке прекратить боевые действия и возобновить переговорный процесс.
Конфликт Азербайджана и Армении
- В воскресенье утром, 27 сентября, в Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по Нагорному Карабаху. В Баку заявили, что Ереван обстрелял азербайджанские приграничные населенные пункты.
- Правительство Армении приняло решение о вводе в стране всеобщей военной мобилизации по причине резкого обострения событий в Нагорном Карабахе.
- На возобновление армяно-азербайджанского конфликта отреагировали в России. Глава МИД РФ Сергей Лавров связался по телефону со своим армянским коллегой и призвал стороны к прекращению огня.
- Турция обвинила Армению в агрессии против Азербайджана и дестабилизации ситуации в Южном Кавказе. В Анкаре пообещали Баку предоставление всеобъемлющей помощи.