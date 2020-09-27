В МИД Украины сделали заявление о войне Азербайджана и Армении

Азербайджан и Армения должны вернуться к мирному диалогу - МИД Украины / ZN.UA

Украина призывает официальные Баку и Ереван сесть за стол переговоров и мирно разрешить конфликт в районе непризнанной республики Нагорный Карабах.

Соответствующее заявление обнародовано пресс-службой МИД Украины в микроблоге Twitter.

В Киеве обеспокоены конфликтной ситуацией между Арменией и Азербайджаном и считают, что все противоречия должны быть урегулированы в дипломатической плоскости.

"МИД Украины глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Соболезнуем родственникам и близким погибших", - подчеркивается в сообщении.

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Также на возобновление боевых действий между Баку и Ереваном отреагировали в Европейском совете. Глава Евросовета Шарль Мишель призвал стороны в срочном порядке прекратить боевые действия и возобновить переговорный процесс.

Конфликт Азербайджана и Армении