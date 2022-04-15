В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на Украину / Warspot

Украина и ее иностранные партнеры на данный момент не наблюдают признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Об этом заявил спикер украинского Минобороны Александр Мотузяник, сообщает портал "Радио Свобода".

"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки. Наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, также пока этого не подтверждают", – сказал он.

В то же время, Мотузяник отметил - Украина и мир должны быть готовы к любому развитию ситуации, в частности, и к такому крайне негативному прецеденту.

"По состоянию на сегодняшний день мы не прогнозируем этого", – сказал спикер Минобороны.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал о том, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Как полагает гарант, российское руководство любит жизни и не готово идти на подобные риски. В то время как в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник Службы безопасности Украины Михаил Притула говорил, что Россия рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Киеву. По мнению военного, одна из ракет уже нацелена на столицу. Москва изучает возможности запуска такого сценария.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев заявил, что Путин вряд ли отдаст приказ применения ядерного оружия, так как он не уверен в реализации своего решения. Причем большое число офицеров не поддерживает политику Кремля.

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