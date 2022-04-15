УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на Украину

15 апреля 2022, 20:56

Сейчас Россия имеет большой арсенал (примерно 2000 единиц) тактического ядерного и ядерного оружия малой мощности, рассчитанной для применения на поле боя.

Ракета
В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на Украину / Warspot

Украина и ее иностранные партнеры на данный момент не наблюдают признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Об этом заявил спикер украинского Минобороны Александр Мотузяник, сообщает портал "Радио Свобода".

"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки. Наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, также пока этого не подтверждают", – сказал он.

В то же время, Мотузяник отметил - Украина и мир должны быть готовы к любому развитию ситуации, в частности, и к такому крайне негативному прецеденту.

"По состоянию на сегодняшний день мы не прогнозируем этого", – сказал спикер Минобороны.

Читайте также"Пацан закосил дела и хочет ядерным оружием бахнуть": Арестович заявил о призраке поражения Путина

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал о том, что Россия вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Как полагает гарант, российское руководство любит жизни и не готово идти на подобные риски. В то время как в случае ядерного удара власти могут потерять все.

Полковник Службы безопасности Украины Михаил Притула говорил, что Россия рассматривает возможность нанесения ядерного удара по Киеву. По мнению военного, одна из ракет уже нацелена на столицу. Москва изучает возможности запуска такого сценария.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев заявил, что Путин вряд ли отдаст приказ применения ядерного оружия, так как он не уверен в реализации своего решения. Причем большое число офицеров не поддерживает политику Кремля.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
ядерное оружие российское вторжение новости Украины
Реклама
Популярное
Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляНевероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреля Грозев рассказал, почему Путин сидит в бункере и какую злую шутку с ним сыграют слухи о его болезниГрозев рассказал, почему Путин сидит в бункере и какую злую шутку с ним сыграют слухи о его болезни Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минутИдеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минут Понты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" РоссииПонты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" России Даже круче Bayraktar: ударные дроны армии США MQ-9 Reaper поступят на вооружение УкраиныДаже круче Bayraktar: ударные дроны армии США MQ-9 Reaper поступят на вооружение Украины
Поддержите Главред

Последние новости

21:25

На оккупированных территориях враг имитирует выборы и назначает "местную власть"

21:17

В США резко ответили Росси на угрозы из-за поставок оружия в УкраинуВидео

21:00

В Генштабе рассказали, как 80 бойцов сдержали многотысячную группировку оккупантов под КиевомВидео

20:56

В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на УкраинуВидео

20:48

Экипаж затонувшего крейсера "Москва" эвакуировать не удалось - пограничники

Реклама
20:42

Melovin рассказал, как лицемерка Марченко издевалась над ним на съемках Х-фактораВидео

20:29

Очередь длинней, чем за iPhone: украинцы валом повалили за маркой с русским военным кораблем

20:07

В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

19:56

Орки вновь обстреляли Николаев: пятеро погибших, разрушена "Новая почта"

19:41

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него ЭрнстВидео

19:31

Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": люди работают за едуВидео

19:23

Сокурсник Путина рассказал, как ВСУ под Харьковом разгромили 25-километровую колонну оккупантовВидео

19:23

Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака

19:21

Сколько продлится война в Украине: в США дали новый прогнозВидео

19:04

Зеленский призвал мир готовиться к тому, что Путин применит ядерное оружие против УкраиныВидео

19:03

Восточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая войнамнение

18:42

"Участвовал в захвате острова Змеиный": после взрыва на корабле погиб командир крейсера МоскваВидео

18:41

Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинокВидео

18:33

Как избавиться от плесени на посуде – быстрые лайфхаки хозяйке на заметку

17:57

На Донбассе российская 136 бригада несет огромные потери: полностью уничтожена вся батарея САУВидео

Реклама
17:55

"Из Украины с любовью": Сердючка на "Нептуне" метко высмеяла крушение крейсера "Москва"Видео

17:38

"Я очень плохо выгляжу и не хочу, чтобы мой муж меня такой видел": Марченко вышла в люди в маске

17:32

Что нужно готовить на Вербное воскресенье 2022: пять вкуснейших рецептовВидео

17:21

26-летний парень в платье пытался "откосить" от службы, но все пошло не по плануВидео

16:58

"Требуют массовых смертей": Подоляк резко ответил РФ на угрозы бомбить КиевВидео

16:52

Путин проиграл войну в Украине задолго до ее началамнение

16:51

Жена Виктора Павлика показала подросшего сына: папа прокомментировал

16:49

Оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Харьковской области, много жертвВидео

16:40

ВСУ сбили русский вертолет Ка-52 "Аллигатор": 15 млн долларов ущерба оккупантамФотоВидео

16:20

Вакарчук эмоционально выступил на руинах Харькова и показал удивительную находкуВидео

16:10

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

15:37

Россия угрожает США "непредсказуемыми последствиями" из-за поставок оружия Украине - Washington Post

15:20

"Не впустил жить в дом и поплатился жизнью": оккупанты убили и не давали похоронить украинца

15:15

На Харьковщине объявили о готовности выбить оккупантов РФ и ждут тотального контрнаступления ВСУВидео

15:09

Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляВидео

15:06

Москве нужен повод для войны, или Зачем Россия жжет камыш в Белгородемнение

14:47

На Черниговщине 92-летняя старушка с сыном-инвалидом пряталась в подвале от оккупантов

14:24

День ангела в мае 2022 по церковному календарю – кого поздравить с именинами

14:21

Оксана Марченко сбежала в Москву и нажаловалась пропагандистам на задержание Медведчука в УкраинеВидео

14:15

Привлечете деньги и удачу на весь год: что нужно делать с вербой на Вербное воскресенье 2022Видео

Реклама
14:11

"Они переступили черту!": Марченко негодует, что всему миру наплевать на МедведчукаВидео

13:45

Путин равен Гитлеру, нужно его остановить, пока не пошел на Запад – глава Минобороны Словакии

13:44

Под Черниговом бойцы ВСУ ювелирно уничтожили гаубицу "Акация" агрессоровВидео

13:32

Харчишин заявил, что знает, кто навел ракету на его дом

13:30

"И Кремль будет пылать!": Богдан Бенюк рассказал, как Украина уделает Путина и "усатого хоккеиста"

13:22

Очевидный знак: почему гибель крейсера "Москва" - это конец Путинамнение

13:04

"Похоронила во дворе и отмывала его кровь": жительница Киевщины рассказала, как орки убили ее сынаВидео

13:00

"Девочка осталась без ног, мальчик - без руки": медики спасают детей, пострадавших от русской ракеты в КраматорскеВидео

12:52

Бойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиВидео

12:34

Нам неимоверно стыдно: актер "Сватов" записал обращение к украинцамВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять