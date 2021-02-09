В Минобразования рассказали, как сделают старшую школу профильной

Министр образования Сергей Шкарлет / УНИАН

Украинские чиновники от образования всерьез рассматривают вариант запуска старшей профильной школы ‒ формата обучения, когда в 10-11 классах ученик либо родители выберут ряд предметов, на которых педагоги сделают основную нагрузку. Об этом заявил руководитель Минобразования и науки Сергей Шкарлет.

"Кстати, о возможности определенного профилирования. Это больше старшая профильная школа, но когда я был на награждении Global Teacher Prize мы говорили о том, что, особенно в старшей школе следует предусмотреть такие вещи, которые бы давали возможность, например, ученику сконцентрироваться, условно говоря, не на всех 18 предметах. А выбирать отдельно 8-9, которые будут на оценку, а другие ‒ зачет/незачет", ‒ сказал чиновник.

По словам министра, серьезная проблема есть при условии перевода балльной системы в аттестат. Либо зачет/незачет ‒ полные 12 баллов, либо 8 баллов, либо другая оценка или какая-то другая концепция.

"Сегодня есть в этом направлении дискуссия, но мы и это рассматриваем для того, чтобы существенно разгрузить ребенка и сделать действительно профиль, от 8 до 9 предметов, сугубо профильных по выбору учеников или родителей, и в этом контексте будет старшая профильная школа четко реализована", ‒ добавил Шкарлет.

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