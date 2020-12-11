​В Минздраве призвали украинцев готовиться к новым вирусам​

Ляшко рассказал о ситуации с гриппом в стране и призвал приготовиться к новым вирусам.
В Украине заболеваемость ОРВИ и гриппом на данный момент не отличается от показателей предыдущих лет и уменьшения этой тенденции не наблюдается. Однако власти готовят медицину к новым вирусам.
Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко аномального роста простудных сезонных заболеваний на данный момент в Украине нет.
"Сейчас мы не видим ни аномального роста, то есть не отличается от предыдущих лет. Но и не видим, например, меньшего количества случаев заболевания по сравнению с предыдущими годами", - рассказал в интервью ТСН Ляшко.
Ляшко также отметил, что во время нынешней вспышки коронавируса, во многих странах заболеваемость гриппом и ОРВИ существенно упала – в десятки, а то и в сотни раз.
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При этом Ляшко говорит, что стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине можно ожидать только в том случае, если бизнес и граждане будут придерживаться карантинных требований. В первую очередь, это о ношении масок, соблюдении дистанции и выполнении введенных ограничений.
"Насчет новых вирусов, нам надо быть готовыми. И коронавирусная болезнь показала, что отсутствие готовности стран к реагированию приводит к значительной нагрузке на систему здравоохранения, и на экономики стран. Поэтому, я думаю, что после пандемии коронавируса каждая страна пересмотрит свое отношение именно к готовности системы здравоохранения к реагированию на неизвестные потенциальные возбудители", - заявил Ляшко.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прояснил ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. По его словам, в стране будут проводить прививки от COVID-19 людям, которые попадают в группу риска.
- Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о перспективах получения Украиной вакцины от коронавируса. По его словам, Украина получит около 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.
- Руководитель Минздрава заявил, что, по предварительным оценкам, закупка 40 млн тестов на коронавирус COVID-19 обойдется бюджету Украины минимум в 120 млрд гривен.