​В Минздраве призвали украинцев готовиться к новым вирусам​

Ляшко рассказал о ситуации с гриппом в Украине / УНИАН

В Украине заболеваемость ОРВИ и гриппом на данный момент не отличается от показателей предыдущих лет и уменьшения этой тенденции не наблюдается. Однако власти готовят медицину к новым вирусам.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко аномального роста простудных сезонных заболеваний на данный момент в Украине нет. ​

"Сейчас мы не видим ни аномального роста, то есть не отличается от предыдущих лет. Но и не видим, например, меньшего количества случаев заболевания по сравнению с предыдущими годами", - рассказал в интервью ТСН Ляшко.

Ляшко также отметил, что во время нынешней вспышки коронавируса, во многих странах заболеваемость гриппом и ОРВИ существенно упала – в десятки, а то и в сотни раз.

Читайте такжеДвойной удар вирусов: Степанов предупредил о вспышке COVID-19 и назвал сроки

При этом Ляшко говорит, что стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине можно ожидать только в том случае, если бизнес и граждане будут придерживаться карантинных требований. В первую очередь, это о ношении масок, соблюдении дистанции и выполнении введенных ограничений.

"Насчет новых вирусов, нам надо быть готовыми. И коронавирусная болезнь показала, что отсутствие готовности стран к реагированию приводит к значительной нагрузке на систему здравоохранения, и на экономики стран. Поэтому, я думаю, что после пандемии коронавируса каждая страна пересмотрит свое отношение именно к готовности системы здравоохранения к реагированию на неизвестные потенциальные возбудители", - заявил Ляшко.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред: