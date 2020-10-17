В Одессе проспект Небесной сотни вновь назвали именем Жукова

В Одессе возвращаются проспект маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии / Фото: Думская

В Одессе центральный проспект, который переименовывали в честь героев Небесной сотни, будет носить имя советского маршала Георгия Жукова.

"Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-ой Чапаевской Дивизии", — сообщил у себя в Facebook сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По словам одесского градоначальника, Жуков не попадает под закон о декоммунизации, поскольку являлся борцом с фашизмом. Он добавил, что аналогичная ситуация складывается с улицей 25-й Чапаевской дивизии, ведь данное формирование защищало Одессу от оккупантов во время войны.

Труханов пообещал и дальше делать все возможное для защиты исторической справедливости. Он подчеркнул, что впереди еще много работы.

Мэр напомнил, что улицы были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации.