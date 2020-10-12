В Одессе уволили учителя за притеснение украиноязычной ученицы

Учитель довела до слез школьницу из-за украинского языка / УНИАН

В Одессе в гимназии №4 учитель рисования накричала на ученицу, которая на уроке ответила ей на украинском языке.

Аудиозапись обнародовал Одесский медиацентр.

На записи слышно, как учитель довела девочку до слез. Педагог устроила скандал из-за того, что ребенок ответила ей на украинском языке. Она в классе заявила, что отвечает "на украинском языке, значит она как бы сверху, а мы снизу, она выше нас".

За одноклассницу заступились другие дети. Девочка в слезах оправдывалась, что ничего предосудительного не сказала.

Происшествие публично осудила глава департамента образования и науки области Елена Буйневич, а также заявила, что педагога уволят с занимаемой должности.

"Поведение учителя, по моему мнению, безусловно несовместимое с деятельностью в учебном заведении. Директором принято решение об увольнении по ст. 41, п.3 "совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы". Сейчас ожидается издание соответствующего приказа. С обращением в компетентные органы. Приношу свои извинения от всех педагогов родителям и ребенку", – написала она.

Читайте такжеВерховный суд обязал Зеленского говорить только на украинском

Местные СМИ выяснили, что скандальную учительницу рисования зовут Пирогова Раиса Николаевна.

"Ее уволить – это самое простое решение, здесь системная ошибка – половина учителей в Одессе – сепаратисты, которые сейчас пойдут голосовать за ОПЗЖ, а те примут "региональный закон" об отмене обязательной украинского языка в одесских школах", – подчеркнула одесский журналист Елена Балаба.

Языковой вопрос