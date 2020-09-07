В Офисе генпрокурора объявили о решении Украины по боевикам ЧВК Вагнера

Боевиков будут судить заочно - ОГП / zaxid.net

Выдача официальным Минском России боевиков ЧВК Вагнера, участвовавших в российско-украинском конфликте на Донбассе, не отразится на стремлении Киева привлечь их к ответственности. Боевиков будут заочно судить в Украине и могут применить против них ряд международных механизмов.

Об этом заявил заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

По его словам, Украина продемонстрировала должную реакцию и вовремя отправила Беларуси запрос о возможности выдачи Киеву 28 из задержанных на территории РБ боевиков ЧВК Вагнера. Несмотря на тот факт, что Минск передал наемников Москве, украинская сторона намерена привлечь их к ответственности за совершение преступлений в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

В данном процессе Киев может использовать механизмы, предусмотренные международным законодательством.Читайте такжеБеларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину

"Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все подозреваются, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", - подчеркнул Мамедов.