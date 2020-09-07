В Офисе генпрокурора объявили о решении Украины по боевикам ЧВК Вагнера

Выдача наемников ЧВК Вагнера России кардинально не меняет ситуации.
Выдача официальным Минском России боевиков ЧВК Вагнера, участвовавших в российско-украинском конфликте на Донбассе, не отразится на стремлении Киева привлечь их к ответственности. Боевиков будут заочно судить в Украине и могут применить против них ряд международных механизмов.
Об этом заявил заместитель главы Офиса генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.
По его словам, Украина продемонстрировала должную реакцию и вовремя отправила Беларуси запрос о возможности выдачи Киеву 28 из задержанных на территории РБ боевиков ЧВК Вагнера. Несмотря на тот факт, что Минск передал наемников Москве, украинская сторона намерена привлечь их к ответственности за совершение преступлений в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
В данном процессе Киев может использовать механизмы, предусмотренные международным законодательством.Читайте такжеБеларусь срывает выдачу Украине боевиков ЧВК Вагнера: журналист назвал причину
"Мы собрали достаточную доказательную базу совершения преступлений во время вооруженного конфликта на Донбассе. Они все подозреваются, поэтому будем привлекать их к ответственности на национальном уровне и использовать другие инструменты уголовного процесса, в том числе международные", - подчеркнул Мамедов.
- Напомним, 29 июля белорусские правоохранители сделали заявление о задержании на территории Беларуси группы боевиков частной военной компании Вагнера. Их обвинили в попытке дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в стране.
- У задержанных лиц были обнаружены украинские паспорта, в связи с этим Минск провел ряд консультаций с Киевом.
- В ходе телефонных переговоров президент Украины Владимир Зеленский попросил Лукашенко выдать боевиков Киеву.
- Однако в Минске приняли решение передать задержанных лиц России.Читайте такжеЗадержание наемников ЧВК Вагнер завершится аннексией Беларуси и свержением Лукашенко – журналист