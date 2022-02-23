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В Раде предложили ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях

23 февраля 2022, 10:03
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Также предлагается прекратить транспортное сообщение с РФ и закрыть госграницу с Беларусью и Россией.

ВСУ, вторжение
В двух областях Украины предлагают ввести военное положение / Фото Reuters

Во вторник, 22 февраля, в Верховную Раду внесли проект постановления №7095 об обращении парламента к президенту Украины относительно объявления военного положения на территории Донецкой и Луганской областей.

Автор документа - внефракционная народный депутат из Ивано-Франковской области Оксана Савчук, говорится на сайте парламента.

Также этим же документом предлагается прекратить транспортное сообщение с РФ и закрыть госграницу с Беларусью и Россией.

В пояснительной записке говорится, что постановление внесено на фоне военной агрессии РФ, признания ею независимости "ЛДНР", нарушения Россией принципов международного публичного права и действующих международных обязательств.

Также прекратить дипотношения с Россией предлагает и народный депутат из Европейской солидарности Алексей Гончаренко, зарегистрировавший проект постановления № 7092.

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Разрыв дипотношений Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Россией. Он выразил надежду, что войны против Украины не будет. Но добавил, что в случае "мощной войны" введет в стране военное положение.

Между тем, в Кремле заявили, что не собираются разрывать дипломатические отношения с Украиной и считают это нежелательным. Мол, это сделает отношения двух стран и народов еще сложнее.

Россия признала "ЛДНР" на Донбассе

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Москвой на официальном уровне так называемых "ДНР" и "ЛНР" на захваченных районах Донбасса. Он подписал с Пушилиным и Пасечником договоры о дружбе.

После этого Россия ввела войска на оккупированный Донбасс.

Госдума РФ 22 февраля ратифицировала "договоры о дружбе" России с "ДНР" и "ЛНР".

Позже "соглашения" одобрили в Совете Федерации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что вопросы "границ" признанных Москвой образований на оккупированном Донбассе будут решаться в будущем.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ признала "границы" самопровозглашенных "Л/ДНР" в соответствии с прописанными в их "конституциях". По его словам, все спорные вопросы по границам "ДНР" и "ЛНР" Кремль рассчитывает решать путем переговоров.

При этом "вице-спикер парламента" террористической организации "ЛНР" Дмитрий Хорошилов уже заявил, что вся Луганская область принадлежит "республике", поэтому Украина должна "добровольно отвести войска".

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