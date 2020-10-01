В РГА сообщили о коварных действиях боевиков по разжиганию пожаров на Луганщине

К тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию

Кремлевские наемники на Донбассе осуществили обстрел лесного массива в районе КПВВ. В результате провокации возникли новые очаги пожаров.

Об этом сообщает пресс-служба РГА Станицы Луганской в Facebook.

"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве возле КПВВ", - говорится в сообщении.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай также подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников, сообщает Украина 24. К тушению пожаров готовы привлечь авиацию.

"У нас есть информация, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы "трассерами", то есть намеренно поджигалась трава", - сказал Гайдай.

Три человека уже стали жертвами стихии.

К тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию. 2 самолета и вертолет в состоянии готовности, но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.

"Два самолета стоят готовы. Мы связались с командованием, постоянно запрашиваем режим тишины. Если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет", - заявил Гайдай.

Напомним: