В РГА сообщили о коварных действиях боевиков по разжиганию пожаров на Луганщине

Российские наемники обстреляли лес "трассерами".
Кремлевские наемники на Донбассе осуществили обстрел лесного массива в районе КПВВ. В результате провокации возникли новые очаги пожаров.
Об этом сообщает пресс-служба РГА Станицы Луганской в Facebook.
"По сообщениям жителей Станицы Луганской, начиная с 23:30 фиксируются выстрелы из оружия крупного калибра с оккупированной территории. После чего ощущаются громкие разрывы снарядов в районе КПВВ. Около 00:20 поступило сообщение о пожаре в лесном массиве возле КПВВ", - говорится в сообщении.
Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай также подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников, сообщает Украина 24. К тушению пожаров готовы привлечь авиацию.
"У нас есть информация, что со стороны неподконтрольной территории были выстрелы "трассерами", то есть намеренно поджигалась трава", - сказал Гайдай.
Три человека уже стали жертвами стихии.
К тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию. 2 самолета и вертолет в состоянии готовности, но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.
"Два самолета стоят готовы. Мы связались с командованием, постоянно запрашиваем режим тишины. Если нам дадут режим тишины, мы сразу запускаем самолеты. Возможно будет даже и третий самолет", - заявил Гайдай.
Напомним:
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- По данным ГосЧС тушение пожаров осложняет сильный порывистый ветер скоростью более 20 м/с, из-за которого также существует угроза дальнейшего распространения лесных пожаров.
- Пламенем охвачено уже более 9,3 тысячи га. В результате пожаров погибли три человека, в том числе лесничий. Еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом.
- По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, "огонь окружил" Северодонецк.