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В самолете Зеленского передумали проводить интернет за 32 миллиона: куда направят деньги​

19 ноября 2020, 21:09

В самолете Airbus А-319-115 передумали проводить высокоскоростной интернет.

В самолете Зеленского не будут модернизировать спутниковую связь / УНИАН

​Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины разъяснила ситуацию с тендером по модернизации спутниковой связи в самолете Airbus А-319-115, которым пользуется президент Владимир Зеленский.

После скандала в соцсетях в Госспецсвязи​ заявили, что решили отказаться от проведения закупки и направить 32,4 миллиона гривен на борьбу с коронавирусом в стране, пишет Обозреватель.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине с распространением COVID-19, Госспецсвязи решило инициировать отмену вышеупомянутой закупки. И приняло решение об обращении с соответствующим предложением в Кабинет министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни COVID-19", – заверили в ведомстве.

​Отметим, Государственный научно-исследовательский институт технологий кибербезопасности и защиты информации Госспецсвязи 16 ноября сообщил о намерении заключить соответствующее соглашение с компанией Etihad Airways Engineering LLC (ОАЭ, принадлежит правительству Абу-Даби) по результатам тендера.​

Такое решение объяснили необходимость в проведении ремонта и технического обслуживания для модернизации станции спутниковой связи, установленной на борту указанного самолета (идентификатор закупки UA-2020-09-24-003448-b). В частности, заявили, что она возникла из-за прекращения с 31 декабря 2020 года работы системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения.

До декабря 2021 компания должна была модернизировать станцию ​​спутниковой связи, которая будет установлена ​​на самолете Аirbus 319-115 с заводским номером 3260 и государственными и регистрационными знаками UR-ABA.​

Это один из самолетов государственного авиационного предприятия "Украина" Государственного управления делами, которое обеспечивает перелеты высших должностных лиц государства, в частности главы государства Владимира Зеленского.

Стоимость договора составляла – 32,4 млн грн, что на 15% ниже ожидаемой стоимости закупки в 38,01 млн грн.

Новость о том, что из бюджета Украины потратят более 32 млн гривен на улучшение спутникового интернета на борту самолета президента Украины Владимира Зеленского многие украинцы восприняли с негодованием.​

Многие возмутились такими затратами в период, когда страна переживает кризис, связанный с пандемией COVID-19.​

Как ранее сообщал Главред, в Харьковской области у самолета Зеленского отказал двигатель.

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