В СНБО объяснили, зачем россияне разблокировали ВКонтакте / УНИАН

Блокировка ВКонтакте - в канун местных выборов-2020 в Украине активизировались российские спецслужбы, которые и осуществляют кураторство тамошних соцсетей (ранее подвергшихся блокировке).

Об этом сообщают в пресс-службе СНБО.

Именно так в ведомстве прокомментировали недавнее заявление представителей крупной российской социальной сети ВКонтакте ‒ о том, что им через мобильное приложение удалось обойти многолетнюю блокировку на территории Украины.

Как заявил Сергей Демедюк, заместитель секретаря СНБО Алексея Данилова, российские спецслужбы ищут новые методы обхода блокировки. Именно поэтому они в очередной раз обновили работу прокси в мобильном приложении, в результате чего украинские пользователи и получили доступ к соцсети ВКонтакте.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено", — заявил он

Основная цель обхода блокировки, по мнению Демедюка, дополнительное распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирования им в канун и во время местных выборов.

Блокировка ВКонтакте - напомним, ранее Главред сообщал: