В соцсетях появились имена и фото пассажиров смертельного рейса АН-26

Авиакатастрофа под Харьковом / facebook.com/MNS.GOV.UA

Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе под Харьковом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.

Об этом сообщил журналист Павел Прядко на своей странице в Facebook.

Отметим, на фотографиях указано, что в упавшем самолете летели курсанты 133 группы летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

В то же время телеграм-канал "Труха" обнародовал список летевших в АН-26. Как пишет, МГ "Объектив", список написан от руки, источник получения этого списка каналом не указан.

Список пассажиров самолета / t.me/truexanews

Отметим, по состоянию на 8:00 26 сентября официально эти данные не подтверждены.

Пассажиры самолета / facebook.com/Павел Прядко

Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее: