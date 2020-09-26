В соцсетях появились имена и фото пассажиров смертельного рейса АН-26

В упавшем самолете летели курсанты 133 группы летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.
Студенты уже начали выкладывать фото погибших в авиакатастрофе под Харьковом курсантов Харьковского национального университета внутренних дел.
Об этом сообщил журналист Павел Прядко на своей странице в Facebook.
Отметим, на фотографиях указано, что в упавшем самолете летели курсанты 133 группы летного факультета Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.
В то же время телеграм-канал "Труха" обнародовал список летевших в АН-26. Как пишет, МГ "Объектив", список написан от руки, источник получения этого списка каналом не указан.
Отметим, по состоянию на 8:00 26 сентября официально эти данные не подтверждены.
Авиакатастрофа под Харьковом - о чем говорилось ранее:
- Вечером в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской произошла авиакатастрофа – разбился военно-транспортный самолет Ан-26.
- На его борту находился 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба: 12 второкурсников, остальные курсанты – четвертого курса.
- По состоянию на утро 26 сентября найдено 22 тела.
- Двое харьковских курсантов сумели спастись – выпрыгнули из самолета во время падения на аэродроме Чугуев. Оба пострадавших в больнице, врачи делают все необходимое, борются за их жизни.
- Одного из курсантов не допустили к выполнению полета на военно-транспортном самолете Ан-26.
Автор: Адриана Бубновская