Вернуть Крым силой: в США оценили последствия

Курт Волкер заявил, что нет варианта хорошего военного захвата Крыма / Reuters

Силовой вариант деоккупации Крыма приведет к конфликту за пределами полуострова - в других частях Украины и даже Европы.

Об этом заявил Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер в интервью Радио Свобода.

По его словам, данная операция была бы разрушительной и для жизни людей, и для их имущества.

"Россия очень мощную военную силу. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы. Нет варианта хорошего военного захвата Крыма", - считает Волкер.

В то же время он уверен, что нужно продолжать постоянное и непрерывное давление на Россию.

"И, честно говоря, мы должны быть терпеливыми. Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года - это скорее признак слабости, а не силы. Думаю, Россия со временем изменится. Нам надо поддерживать давление и быть готовым к этим изменениям", - отметил Волкер.

Как сообщал Главред, ранее МИД Украины призвал максимально давить на Россию для того, чтобы она вернула Крым.