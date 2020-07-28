Вернуть Крым силой: в США оценили последствия

Нужно продолжать постоянное и непрерывное давление на Россию, считает Курт Волкер.
Силовой вариант деоккупации Крыма приведет к конфликту за пределами полуострова - в других частях Украины и даже Европы.
Об этом заявил Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019) Курт Волкер в интервью Радио Свобода.
По его словам, данная операция была бы разрушительной и для жизни людей, и для их имущества.
"Россия очень мощную военную силу. Все это привело бы к конфликту и за пределами Крыма, и в других частях Украины, даже в других частях Европы. Нет варианта хорошего военного захвата Крыма", - считает Волкер.
В то же время он уверен, что нужно продолжать постоянное и непрерывное давление на Россию.
"И, честно говоря, мы должны быть терпеливыми. Россия рано или поздно изменится. Путинизм и продолжение его власти до 2036 года - это скорее признак слабости, а не силы. Думаю, Россия со временем изменится. Нам надо поддерживать давление и быть готовым к этим изменениям", - отметил Волкер.
Как сообщал Главред, ранее МИД Украины призвал максимально давить на Россию для того, чтобы она вернула Крым.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.