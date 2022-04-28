"В СССР их бы расстреляли за такую войну": Арестович рассказал о позоре армии Путина под Харьковом

Арестович рассказал о позоре армии Путина под Харьковом / скриншот

Российские войска до сих пор пытаются захватить украинские города, однако особых успехов не имеют. Вместо 200 километров они продвинулись лишь на 15 в Изюмском направлении.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире ютуб-канала "ФЕЙГИН LIVE" отметил, что в советское время их бы расстреляли за такое ведение войны.

Арестович напомнил, что оккупанты за 20 дней продвинулись всего на 15 – 17 километров - русские войска немного продвинулись от Изюма до Краматорска и Славянска и заняли 20 квадратных километров. Однако из-за этого не следует паниковать, ведь такое продвижение не свидетельствует об успехе захватчиков.

Советник главы ОП напомнил советские нормы ведения боевых действий. Армейская операция имеет длительность примерно 20 суток, когда ее проводит армия численностью 50 – 80 тысяч. Темпы продвижения за это время должны составлять 200 – 250 километров.

Читайте такжеЖена призывала насиловать украинок: под Изюмом взяли в плен рашиста из Крыма"То есть за 20 суток они должны были пройти 250 километров в глубину, если это успешная операция. Ну, возьмем ее за единицу анализа", – добавил Арестович.

Он отметил, что оккупанты проводят такую военную операцию на Изюмском направлении с 4 апреля.

"За это время они продвинулись на 12 – 17 км. В Советском союзе их бы расстреляли за такую войну. Это совершенно неуспешная операция", – подчеркнул советник главы ОП.

Низкие темпы продвижения оккупантов показывают их провал, отметил советник главы ОП. Ведь враги не выполняют цели своей "операции", которые стоят перед ними, – ни военной, ни политической.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия России стала обстреливать город Харьков новыми видами бомб, которые спускаются на парашютах. Жителям города ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к таким парашютам.

Также сообщалось, что в направлении Харькова заметили большую колонну оккупационных войск. Колонна протяженностью более 12 километров прошла на юг через село Великий Бурлук в Харьковской области по направлению к областному центру. Передвижение войск зафиксировано на спутниковых снимках. На них можно заметить бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерий и дополнительным оборудованием.

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