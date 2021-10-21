В Сумах из горящей квартиры копы спасли 7-летнего мальчика

Пожар вспыхнул в одной из многоэтажек в Сумах/ ua.depositphotos.com

В Сумах патрульные спасли из горящей квартиры семилетнего мальчика. Ребенок кричал так громко, что его было слышно в соседних многоэтажках. Мама мальчика в этот момент как раз вышла в магазин.

Пожар вспыхнул на балконе в квартире на десятом этаже. Соседи заметили в окне ребенка и вызвали пожарных и полицию, передает ТСН.

Экипаж патрульных первым прибыл на место. Ключи от квартиры им дала бабушка ребенка, которая как раз подошла к дому. Патрульные обнаружили мальчика в задымленной кухне.

Позже ребенок объяснил, что когда увидел пламя на балконе, то побежал в дальнюю комнату, облился водой и прикрывал мокрой тряпкой лицо. Собственно, это и помогло ему не надышаться дымом. Мальчика передали медикам, угрозы его жизни нет.

Как сообщал Главред, 26 сентября в Святошинском районе Киеве на улице Симиренко в результате пожара в хостеле погиб человек. Всего в комнате было три человека. На момент прибытия пожарных один из них выпрыгнул из окна 3-го этажа и получил травмы, предварительно - перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а тело третьего мужчину было обнаружено без признаков жизни во время тушения пожара.