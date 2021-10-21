УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Сумах из горящей квартиры копы спасли 7-летнего мальчика

21 октября 2021, 11:33
Прослушать новость
Остановить

На момент возникновения пожара мамы мальчика не было дома. Она вышла в магазин.  Когда ребенок увидел пламя на балконе, то побежал в дальнюю комнату.

пожар
Пожар вспыхнул в одной из многоэтажек в Сумах/ ua.depositphotos.com

В Сумах патрульные спасли из горящей квартиры семилетнего мальчика. Ребенок кричал так громко, что его было слышно в соседних многоэтажках. Мама мальчика в этот момент как раз вышла в магазин.

Пожар вспыхнул на балконе в квартире на десятом этаже. Соседи заметили в окне ребенка и вызвали пожарных и полицию, передает ТСН.

Экипаж патрульных первым прибыл на место. Ключи от квартиры им дала бабушка ребенка, которая как раз подошла к дому. Патрульные обнаружили мальчика в задымленной кухне.

Позже ребенок объяснил, что когда увидел пламя на балконе, то побежал в дальнюю комнату, облился водой и прикрывал мокрой тряпкой лицо. Собственно, это и помогло ему не надышаться дымом. Мальчика передали медикам, угрозы его жизни нет.

Как сообщал Главред, 26 сентября в Святошинском районе Киеве на улице Симиренко в результате пожара в хостеле погиб человек. Всего в комнате было три человека. На момент прибытия пожарных один из них выпрыгнул из окна 3-го этажа и получил травмы, предварительно - перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а тело третьего мужчину было обнаружено без признаков жизни во время тушения пожара.

viber
масштабный пожар новости Украины новости Сум
Сейчас вы просматриваете новость «В Сумах из горящей квартиры копы спасли 7-летнего мальчика». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые вкусные чебуреки из лаваша: изумительный рецепт за 15 минутСамые вкусные чебуреки из лаваша: изумительный рецепт за 15 минут Приметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея и как не попасть в бедуПриметы на 20 октября: что нельзя делать в день Сергея и как не попасть в беду Гороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки или кардинальные переменыГороскоп на 20 октября 2021 для всех знаков Зодиака: убытки или кардинальные перемены Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждогоТоп-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждого Старшая дочь Оли Поляковой загремела в больницуСтаршая дочь Оли Поляковой загремела в больницу

Последние новости

12:26

Как оформить субсидию, если есть долги за коммуналку – разъяснение Минсоцполитики

12:21

В Кировоградской области меньше всего болеют COVID-19: в чем причина

12:06

Непроглядная тьма: эксперт объяснила, почему Украине зимой грозят отключения света

12:02

Абсолютно голые актрисы Женского квартала в одних туфлях рассказали о важной проблеме Фото

11:49

Кличко объявил о красной зоне в Киеве уже в ближайшие дни

Реклама
11:47

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

11:43

Когда Казанская осенняя 2021: дата, традиции и запреты дня, пора свадеб, молитва

11:33

В Сумах из горящей квартиры копы спасли 7-летнего мальчика Видео

11:16

Пик COVID-19 в Украине и спад заболеваемости: Радуцкий сделал прогноз по ситуации в стране Видео

11:15

Беременная в 12: восьмиклассница родила ребенка от 17-летнего парня на Черниговщине

10:58

Слуга народа по популярности уступила партии Порошенко - новый опрос

10:22

Можно ли быстро вернуть обоняние после COVID-19 - ответ врача

10:20

"История из супружеской жизни в Средневековье": рецензия на фильм Последняя дуэль Видео

09:48

В Минздраве разрешил выписывать кислородозависимых пациентов из больниц: концентраторы дадут с собой Видео

09:37

Украина - в тройке антилидеров в мире по числу жертв COVID-19 за сутки Видео

09:20

Эксперт рассказал об инновационном методе в автостраховании: в чем суть новости компании

09:15

Настя Каменских топлесс устроила забавы в постели

09:15

К чему снятся часы: толкование известных сонников

08:57

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

08:56

"Немного деликатный вопрос": Арестович рассказал о состоянии здоровья Кравчука после операции

Реклама
08:43

Гороскоп на 21 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или козни соперников Видео

08:23

Два рекорда за все время пандемии: за сутки - более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей Видео

08:20

Лев осмотрел прайд: зачем глава Пентагона приезжал в Украину мнение

08:17

Ясько рассказала, как Саакашвили признался ей в любви: "На тот момент я была в других отношениях"

08:00

Станет ли прививка от COVID-19 условием для получения работы в Украине - ответ эксперта Видео

07:26

Пандемия коронавируса затянется еще на год: в ВОЗ назвали причину Видео

06:57

Чем обернется смарт-парламент от Слуг народа мнение

06:46

Прогноз погоды на 21 октября: в Украине сухо и тепло до +20, но будет одна неприятность Видео

06:40

Сон со среды на четверг: что означает и станет ли он вещим

06:05

Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждого

05:40

Самый вкусный и здоровый завтрак: готовить всего 10 минут Видео

05:15

Это может убить, – "Холостячка" Ксения Мишина подсказала, как выбраться из токсичных отношений

05:07

Ученые рассказали о последствиях вакцинации против коронавируса для беременных Видео

04:42

Нарушают память и могут повредить мозг: ученые выяснили, в чем опасность полуфабрикатов

04:36

Эксперт объяснила, что нужно есть после тренировки, чтобы не набрать вес

03:38

После потепления в Украине ударит мороз: синоптик назвал даты Видео

03:11

Еще 4 области должны ввести локдаун: комиссия по ТЕБ и НС назвала потенциально "красные" регионы Видео

02:34

Врач объяснила, можно ли делать прививку от гриппа после вакцинации против COVID-19

02:17

Шмыгаль назвал дату поступления кредита МВФ Видео

01:49

Какой продукт поможет очистить организм осенью и зимой - ответ диетолога

Реклама
00:42

Коронавирус отдыхает: ученые прогнозируют приближение новой катастрофы, похуже пандемии COVID-19 Видео

00:12

Приметы на 21 октября: что нельзя делать в день Пелагеи и как не попасть в беду Видео

00:01

Семь областей Украины могут попасть в "красную" зону Видео

20 октября, среда
23:26

Названы 3 обычных предмета в вашем доме, которые приносят достаток и счастье Видео

23:09

Можно ли пить спиртное и не поправиться - ответ эксперта

22:52

Ситуация на Донбассе обостряется: Зеленский призвал украинцев быть готовыми к любому развитию Видео

22:36

Почему полезно есть клюкву - объяснение нутрициолога

22:14

Окровавленная Мишина напугала фанатов жуткими фото: актриса снимается в хорроре о Чернобыле

22:03

COVID-19 вошел в тройку самых смертельных болезней среди украинцев Видео

21:57

Синоптики рассказали, когда в Украине резко потеплеет до +22 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять