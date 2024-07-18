УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов

Мария Николишин
18 июля 2024, 11:32
121
Потери россиян составляют 30+ тысяч, которые им удается покрывать за счет рекрутинга, мобилизационных мероприятий и вербовки наемников, говорит Жмайло.
В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов
Возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов / коллаж: Главред, фото: flickr

Армия страны-агрессора России усиливает свои группировки на Харьковском направлении. В интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, какова их тактическая цель, и можем ли мы говорить о том, что россияне в течение следующих нескольких месяцев могут пойти в наступление на Сумском или Черниговском направлениях.

Он отметил, что все будет зависеть от того, как россияне смогут формировать резервы.

"Если мы говорим, например, о сроке до двух месяцев, то они оперировали резервами где-то в 35-50 тысяч. Но мы должны понимать, что эти резервы они уже частично использовали для усиления того же Харьковского и других направлений. Грубо говоря, потери россиян составляют 30+ тысяч, которые им удается покрывать за счет рекрутинга, продолжения мобилизационных мероприятий и вербовки наемников по всему миру. Но динамика идет на спад, потому что темпы ВСУ по уничтожению российских войск превышают темпы восстановления. И чтобы накопить резервы, россиянам нужно провести дополнительную работу. А это означает проведение новой волны мобилизации, когда после объявления предыдущей едва не завалилась вся властная вертикаль, поскольку россияне тогда делали это на пределе своих возможностей", - говорит Жмайло.

видео дня

По его словам, если россияне смогут накапливать резервы, можно будет говорить об открытии новых фронтов. Но при текущей динамике россиянам важно продавливать имеющиеся направления.

"Самое горячее из них - это Покровское направление, на которое приходится треть всей военной активности россиян. Их главная задача заключается в том, чтобы перерезать трассу Покровск-Константиновка, чтобы усложнить логистику украинских войск. Это - их приоритет номер один, хотя и другие направления не менее тяжелые. Например, Торецкое, куда РФ смогла перебросить группировку от 5 до 10 тысяч и сделать его более напряженным", - добавляет директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Жмайло подчеркивает, что пока россияне не достигли преимущества на этих участках фронта, открывать какие-то новые направления, чтобы повторить ошибку, которую они допустили на Харьковщине, им вряд ли удастся.

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.

Также, армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Харьковская область Сумская область война России и Украины
Реклама

Главное за день

Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

12:10 Украина
Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

11:38 Украина
Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

11:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Когда перестанут отключать свет в Украине: названы сроки 10828

Когда перестанут отключать свет в Украине: названы сроки

Боюсь быть такой же, как ты : дочь Агутина обратилась к отцу 3158

"Боюсь быть такой же, как ты": дочь Агутина обратилась к отцу

Страдают 10 лет : в США жестко ответили Лаврову на заявления об угрозах для РФ 2614

"Страдают 10 лет": в США жестко ответили Лаврову на заявления об угрозах для РФ

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт 2246

В Украине может в два раза вырасти цена на популярный продукт

Последние новости

12:28

Берем 300 г творога и готовим гору вкуснейших пончиков - суперский рецепт

12:17

РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье - Андрющенко

12:10

Зимой будет сложнее: в NYT раскрыли, выдержит ли энергетика Украины аномальную жару

11:38

Урожайное уничтожено: подполковник назвал причину отхода ВСУ на востоке

11:32

В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
11:13

Отключения света в Украине станут еще дольше: энергетики дали график на 18 июля

11:02

Китайский гороскоп на завтра 19 июля: Тигры - игнорируйте сплетни, Лошадям - раздражение

10:49

Взыскание штрафов ТЦК с военнообязанных без доходов и имущества: ответ юриста

10:47

В Украине прогнозируется рост цен на популярные продукты: какова причина

Реклама
10:44

Армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов на Донбассе - Deep State

09:57

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

09:51

"На Молдову я очень зла!": жену певца Павлика в Молдове остановили полицейские

09:44

Взрывы гремели в пяти областях: РФ ударила по Украине ракетами и беспилотниками

09:35

Церковный праздник 19 июля: что запрещено делать в этот день

09:25

Гороскоп на завтра 19 июля: Скорпионам - недоразумения, Рыбам - новая возможность

09:17

После развода с Меладзе: Вера Брежнева впервые заговорила про новые отношения

08:48

Байден заболел и будет в изоляции: что случилось с президентом СШАВидео

08:32

Как легко и быстро стерилизовать банки: самый простой способВидео

08:18

Буданов заявил о новом наступлении РФ на севере: в ГУР раскрыли детали

08:10

Какая мечта для украинского государства?мнение

Реклама
08:02

Взрывы в Севастополе: оккупанты пожаловались на атаку морских дроновВидео

07:13

Война продлится еще 10 лет: пропаганда готовит россиян к затяжному конфликту

06:10

О Трампе и его новых решениях: чего ждатьмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение ястреба: надо за 9 секунд найти вешалку

05:34

"Это не трагедия": что ждет Украину в случае президентства Трампа

04:25

Байден vs Трамп: аналитик сказал, при каком президенте США завершится война в Украине

03:05

Байден может перевернуть в свою пользу ситуацию на выборах в США: при чем здесь Украина

02:32

"Помогал оккупантам избивать своих же": вокруг обмена пленными разгорелся жесткий скандалФото

02:30

Не только Шварценеггер: Макконахи планирует уйти из кино в большую политику

02:00

"Купила за 4 млн евро виллу": стало известно, куда пропала София Ротару - СМИ

01:35

Есть ли риск новых покушений на Трампа: Кочетков дал прогноз

00:36

Потап показал, как тренируется с сыном

00:17

Звезда "Ранеток" Лера Козлова опозорилась возмутительной речью про УкраинуВидео

17 июля, среда
23:52

"Позиции разрушены до основания": Морская пехота раскрыла ситуацию в Крынках

23:44

Дочь Кошевого поделилась свежими фото

23:13

Украине пообещали больше F-16, чем есть подготовленных пилотов: Арахамия шокировал заявлением

23:03

В Киеве мощные взрывы: россияне атаковали столицу "Шахедами"

22:50

Военных хотят не наказывать за первое дезертирство: что предлагает Минобороны

22:15

Путинисты Валерия и Иосиф Пригожин скоропостижно "двинули" из РФ - что произошло

22:10

Подозревают даже роженицу: шокирующие детали дела о похищении ребенка из роддома

Реклама
21:50

Лавров исключил участие РФ в Саммите мира: нес чушь об урегулировании кризиса

21:44

"Украдены миллионы рублей": путинистка Любовь Успенская совершила крупное преступление

21:38

Беларусь - маленький вассал: аналитик раскрыл мотив сотрудничества Китая с Минском

21:20

F-16 будут в Украине "в ближайшее время": Нидерланды заинтриговали заявлением

21:15

"Тянут на нормальный срок": Кондратюк жестко разнес Ани Лорак и Повалий

21:06

Россияне наконец-то дождались веерных отключенийВидеоблоги

20:52

Звезда "Американской истории ужасов" выходит замуж

20:49

Украинский актер неожиданно выехал в США: экс-супруга сделала заявление

20:24

"Глупые люди руководили страной": Трамп требует от Тайваня платы за защиту от Китая

20:21

"Почивай с миром": умер звезда сериалов "Нюхач-2" и "Возвращение Мухтара-4"

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять