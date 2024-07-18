В течение следующих месяцев: возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов

Потери россиян составляют 30+ тысяч, которые им удается покрывать за счет рекрутинга, мобилизационных мероприятий и вербовки наемников, говорит Жмайло.

https://glavred.info/ukraine/v-techenie-sleduyushchih-mesyacev-vozmozhno-li-nastuplenie-rf-na-sumy-ili-chernigov-10581629.html Ссылка скопирована

Возможно ли наступление РФ на Сумы или Чернигов / коллаж: Главред, фото: flickr

Армия страны-агрессора России усиливает свои группировки на Харьковском направлении. В интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, какова их тактическая цель, и можем ли мы говорить о том, что россияне в течение следующих нескольких месяцев могут пойти в наступление на Сумском или Черниговском направлениях.

Он отметил, что все будет зависеть от того, как россияне смогут формировать резервы.

"Если мы говорим, например, о сроке до двух месяцев, то они оперировали резервами где-то в 35-50 тысяч. Но мы должны понимать, что эти резервы они уже частично использовали для усиления того же Харьковского и других направлений. Грубо говоря, потери россиян составляют 30+ тысяч, которые им удается покрывать за счет рекрутинга, продолжения мобилизационных мероприятий и вербовки наемников по всему миру. Но динамика идет на спад, потому что темпы ВСУ по уничтожению российских войск превышают темпы восстановления. И чтобы накопить резервы, россиянам нужно провести дополнительную работу. А это означает проведение новой волны мобилизации, когда после объявления предыдущей едва не завалилась вся властная вертикаль, поскольку россияне тогда делали это на пределе своих возможностей", - говорит Жмайло. видео дня

По его словам, если россияне смогут накапливать резервы, можно будет говорить об открытии новых фронтов. Но при текущей динамике россиянам важно продавливать имеющиеся направления.

"Самое горячее из них - это Покровское направление, на которое приходится треть всей военной активности россиян. Их главная задача заключается в том, чтобы перерезать трассу Покровск-Константиновка, чтобы усложнить логистику украинских войск. Это - их приоритет номер один, хотя и другие направления не менее тяжелые. Например, Торецкое, куда РФ смогла перебросить группировку от 5 до 10 тысяч и сделать его более напряженным", - добавляет директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Жмайло подчеркивает, что пока россияне не достигли преимущества на этих участках фронта, открывать какие-то новые направления, чтобы повторить ошибку, которую они допустили на Харьковщине, им вряд ли удастся.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.

Также, армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред