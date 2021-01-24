В Украине изменили стратегию лечения рака - что нужно знать

Реализация нового плана будет производиться в течении 9 лет.
В Минздраве разработали нацстратегию контроля онкологических заболеваний в стране до 2030 года.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, отдельные цели этой программы предполагают создание на базе медучреждений возможности реабилитации и паллиативной помощи. Заболеваемость и смертность вызванные онкологическими заболеваниями можно снизить путем общегосударственного системного подхода к профилактике раннего выявления, доступной диагностики и лечения.
Реализация нового плана будет производиться в течение 9 лет - с 2021 по 2030 годы. Также в учет были взяты рекомендации Всемирной организации здравоохранения и различных организаций, представляющих права пациентов.
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Были названы ключевые пункты, предусмотренные стратегией:
- первичная профилактика онкологии, путем снижения факторов риска,
- психологическая помощь пациентам,
- популяризация здорового образа жизни
- раннее обнаружения заболеваний.
Диагностика онкозаболеваний в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 27 октября 2020 года в Кабмине объяснили решение перенаправить 61,5 млн гривен, предназначенных на финансирование проекта по усовершенствованию диагностики онкологических заболеваний, на ремонт дорог во Львовской области. Сообщалось, что правительство по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова поддержало решение Комиссии по перераспределению средств.
- 29 октября 2020 года в Министерстве здравоохранения рассказали, что средства, которые были заложены в бюджете 2020 года на строительство молекулярно-генетической лаборатории в Национальном институте рака, перераспределили на другие программы из-за риска их неиспользования до конца бюджетного года.