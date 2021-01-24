В Украине изменили стратегию лечения рака - что нужно знать

В Украине изменили стандарты лечения онколоии / Евроонко

В Минздраве разработали нацстратегию контроля онкологических заболеваний в стране до 2030 года.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, отдельные цели этой программы предполагают создание на базе медучреждений возможности реабилитации и паллиативной помощи. Заболеваемость и смертность вызванные онкологическими заболеваниями можно снизить путем общегосударственного системного подхода к профилактике раннего выявления, доступной диагностики и лечения.

Реализация нового плана будет производиться в течение 9 лет - с 2021 по 2030 годы. Также в учет были взяты рекомендации Всемирной организации здравоохранения и различных организаций, представляющих права пациентов.

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Были названы ключевые пункты, предусмотренные стратегией:

первичная профилактика онкологии, путем снижения факторов риска,

психологическая помощь пациентам,

популяризация здорового образа жизни

раннее обнаружения заболеваний.

Диагностика онкозаболеваний в Украине – о чем сообщалось ранее: