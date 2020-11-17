В Украине ответили на обвинения России в отказе соблюдать Минские соглашения

МИД ответил на обвинения РФ / УНИАН

​Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинение со стороны МИД РФ в попытках украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности".

"Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности решений, достигнутых на уровне глав государств в "нормандской формате", вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений", - говорится в заявлении МИД Украины.

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В МИД подчеркнули, что заявления РФ не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать шаги для облегчения гуманитарной ситуации и содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения.

План, который был представлен недавно на рассмотрение ТКГ, "полностью соответствует духу и букве "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года", отметили в МИД.

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Сообщается, что документ, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации ОРДЛО и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе.

Накануне в МИД России, реагируя на совместное заявление Франции и Германии по Донбассу, сообщили, что удивлены "отсутствием их критической реакции на систематические попытки украинских официальных лиц дезавуировать Минские соглашения".

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