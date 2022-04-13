В Украине продлят военное положение: чего ожидать

Военное положение / РБК-Украина, ua.depositphotos.com

В Украине с 24 февраля действует военное положение, которое ввели из-за масштабного военного вторжения России.

Закончится военное положение должно 25 апреля.

Как сообщил член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский, военное положение могут продлить.

Нардеп напомнил, что режим военного положения в Украине действует до 25 апреля.

"Соответственно, будет инициатива президента (Украины - ред.) о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась", - сказал Вениславский в эфире национального телемарафона.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

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