В Украине продлят военное положение: чего ожидать

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения.
В Украине с 24 февраля действует военное положение, которое ввели из-за масштабного военного вторжения России.
Закончится военное положение должно 25 апреля.
Как сообщил член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский, военное положение могут продлить.
Нардеп напомнил, что режим военного положения в Украине действует до 25 апреля.
"Соответственно, будет инициатива президента (Украины - ред.) о продолжении, потому что, к сожалению, война не закончилась", - сказал Вениславский в эфире национального телемарафона.
Военное положение в Украине
Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.
15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.
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