В Украине вакцинировали уже более 90% учителей: названы регионы-лидеры

В Украине вакцинировали почти 91% педагогов - Минобразования / УНИАН

Согласно данным на 30 декабря, в Украине вакцинировались против COVID-19 одной дозой 96,23% учителей. Почти 91% привили двумя дозами – более 1 миллиона 86 тысяч человек. Государство приближается к показателю 100% вакцинации педагогов. Больше всего учителей привились в Днепропетровской, Луганской и Полтавской областях. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"По состоянию на 30 декабря 2021 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой. Двумя дозами провакцинированы уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что Украина, таким образом, уже приближается к показателю 100% вакцинации среди учителей.

"Еще раз хочу поблагодарить за проведение коммуникационной кампании по вакцинации всех причастных, ведь совместными усилиями мы приближаемся к стопроцентному показателю вакцинации среди педагогов", - сказал Шкарлет.

Какие регионы лидируют по вакцинации учителей (две дозы)

Днепропетровская область – 96,08%

Луганская область – 95,62%;

Полтавская область – 95,44%;

Черкасская область – 95,39%;

Сумская область – 95,36%.

Статистика привитых учителей по типу учреждения

Заведения специализированного образования – 96,72%;

Профтехучреждения – 93,75%

Школы – 92,87%;

Детские сады – 89,94%;

Колледжи – 87,45%;

ВУЗы – 82,94%.

Также министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что сейчас в удаленном формате работают 113 учебных заведений, а на каникулах отдыхают дети 7527 школ.

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Читайте такжеПолная отмена карантина, масок и вакцинации в Украине: Зеленский ответил на петицию о коронавирусеНапомним, в ноябре в Министерстве образования заявляли о том, что против коронавируса в Украине привились 95,5% учителей. Критическая ситуация с вакцинацией педагогов фиксировалась в Закарпатской, Ровенской и Тернопольской областях, где на тот момент вакцинировались около 7% педагогов.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кабмин 22 сентября запустил обязательную вакцинацию против COVID-19 в Украине для работников ряда профессий. Прививку должны были сделать работники учебных заведений, центральных органов власти, их территориальных подразделений, а также работники местных государственных администраций.

Позже Министерство здравоохранения расширило список профессий, работникам которых следует сделать прививку против коронавируса. В перечне оказались сотрудники управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуги и работники предприятий критической инфраструктуры.

Минздрав 17 декабря дополнил список организаций, представителям которых нужно привиться против COVID-19 в обязательном порядке. Среди них оказались работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

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