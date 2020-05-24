Опубликованы новые кадры с места гибели нардепа Давыденко: фото 18+

Валерий Давыденко / susidy.city

Обнародованы новые фотография с места гибели народного депутата от группы Доверия Валерия Давыденко, которого обнаружили в его офисе с простреленной головой.

Соответствующие фото опубликовал в Telegram-канале экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Пожалуй политическая целесообразность версии самоубийства побеждает здравый смысл. Других фото просто не существует а эти вызывают множество вопросов. Так же массу вопросов вызывает открытое в офисе Давыденко окно. Отсутствие рядом водителя который всегда сопровождал покойного нардепа...

Повторяюсь, не верю в версию самоубийства Валерия Давыденко для совершения которого не было никаких причин и мотивов но для установления истины стоит все же дождаться результатов ряда комплексных экспертиз предназначенных Нацполицией", - написал Мосийчук.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 23 мая, в своем офисе обнаружен мертвым народный депутат Украины Валерий Давыденко. Труп нардепа нашли с огнестрельным ранением.