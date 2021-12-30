Верховной Раде будут помогать писать законы 90 ученых

90 ученых будут помогать ВР писать законы / УНИАН

При голове Верховной Рады планируют создать Научно-консультативный совет, в состав которого будут входить 90 ученых и практиков в сфере права.

Соответствующее распоряжение подписал спикер Рады Руслан Стефанчук сегодня, 30 декабря. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Он подчеркнул, что приоритетом ВР должно стать обеспечение надлежащего качества законодательства.

"Академики, член-корреспонденты, доктора наук, профессора, кандидаты наук будут помогать в разработке важных законопроектів. Также они будут нарабатывать концепцию развития законодательства и его отраслей, заниматься кодификацией, мониторингом по результатам нашей законодательной деятельности", – написал Стефанчук.

Он выразил надежду, что таким образом удастся не только улучшить качество законодательства, но и восстановить доверие общества к законодательной власти.

Напомним, ранее Зеленский подписал "ресурсный" закон, который предусматривает повышение отдельных ставок налогов в Украине. В частности, предусмотрено изменение подходов к налогообложению НДС и акцизных налогов табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платы за использование недр для добычи руд железа.

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