Во Львове массово проверяют документы и осматривают авто: что произошло

Во Львове проводят мероприятия по безопасности / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

С 16 по 18 сентября Служба безопасности Украины будет проводить мероприятия по безопасности во Львове. Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Об этом говорится на странице в Facebook пресс-службы Управления СБУ во Львовской области.

В СБУ уточнили, что во время проведения мероприятий по безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, а также будет проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Также будут проверять территорию и помещения общего пользования, чтобы выявить запрещенные предметы.

"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка... Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова", - говорится в сообщении.

Какова цель мероприятий по безопасности во Львове

Жителям объяснили, что цель вводимых во Львове мероприятий:

предотвращение террористических и диверсионных проявлений;

нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства;

повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

В СБУ добавили, что к мерам безопасности также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.

