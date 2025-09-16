Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Во Львове массово проверяют документы и осматривают авто: что произошло

Марина Фурман
16 сентября 2025, 11:34
270
Меры безопасности правоохранителей будут охватывать весь Львов.
полиция, СБУ
Во Львове проводят мероприятия по безопасности / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • СБУ будет проводить мероприятия по безопасности во Львове
  • Правоохранители планируют проверять документы и авто

С 16 по 18 сентября Служба безопасности Украины будет проводить мероприятия по безопасности во Львове. Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и иметь с собой документы, удостоверяющие личность. Об этом говорится на странице в Facebook пресс-службы Управления СБУ во Львовской области.

В СБУ уточнили, что во время проведения мероприятий по безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, а также будет проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

видео дня

Также будут проверять территорию и помещения общего пользования, чтобы выявить запрещенные предметы.

"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка... Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова", - говорится в сообщении.

Какова цель мероприятий по безопасности во Львове

Жителям объяснили, что цель вводимых во Львове мероприятий:

  • предотвращение террористических и диверсионных проявлений;
  • нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства;
  • повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

В СБУ добавили, что к мерам безопасности также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.

Работа СБУ по целям РФ - новости по теме

Как писал Главред, недавно беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море Приморск.

В ночь на 19 августа дальнобойные дроны Службы безопасности Украины нанесли удар по двум складам боеприпасов россиян на временно оккупированной территории Луганской области. Зафиксировано по меньшей мере семь попаданий.

Также 11 августа дальнобойные дроны СБУ атаковали производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина" в Нижегородской области РФ. Беспилотники совершили по меньшей мере четыре попадания. Завод производит компоненты для ракет Х-32 и Х-101.

Другие новости:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ новости Львова новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

13:23Украина
Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

13:22Синоптик
Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушат

11:58Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Последние новости

13:23

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удара

13:22

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

12:48

В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

12:43

"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной женеВидео

12:42

Рейтинг сильнейших боксеров мира: Усик потерял первое место

Лукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - УсовЛукашенко решится уйти из-под влияния РФ, как только почувствует слабость Путина - Усов
12:39

По 5 грн уже не будет - названа новая цена на один из самых популярных фруктов

12:34

Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

12:34

Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

12:13

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Реклама
11:58

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушатФото

11:50

Это девочка: Преснякова и Подольскую застукали в роддоме с ребенком

11:41

Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника

11:40

В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения: подробности

11:34

Во Львове массово проверяют документы и осматривают авто: что произошло

11:30

Минус 25 килограммов: Могилевская раскрыла, как достигла идеальной фигуры

10:54

Погиб в бою за Украину артист Львовской оперы

10:47

Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

10:42

Зеленский о встрече с Путиным: "Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга"

10:35

"Я не вспотел": муж Мозговой впервые появился на публике после ранения

10:33

Оставила Меловина в прошлом: известная украинская певица закрутила новый роман

Реклама
10:32

Силы обороны нарушили управление армии РФ на фронте, пострадало командование

09:29

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под ударФото

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 сентября (обновляется)

09:27

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:24

Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 сентября: Львам - выгодная сделка, Водолеям - веселье

09:14

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:11

"Заставить Путина бояться": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ

09:00

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Овнам - удачи в деньгах, Девам - предупреждение

08:33

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

08:23

"Война может закончиться через 60 или 90 дней": Бессент назвал основное условие

08:11

Зеленский назвал единственный способ завершить войну и намекнул на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Северный морской путь: чем Путин держит Трампамнение

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

Реклама
05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять