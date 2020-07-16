Во Львовской области отправят под суд врачей, из-за халатности которых умер парень

Парня экстренно проперировали, но спасти его жизнь не удалось / Reuters

В Городке Львовской области по причине халатности медицинских работников умер 23-летний Ростислав. Трагедия случилась в начале мая: парень пять дней страдал от острого аппендицита, тогда как врачи оказались не способны поставить правильный диагноз.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Парень пять дней ходил по разным больницам, однако врачи утверждали, что у него нет ничего серьезного, а причиной боли якобы стало переедание. Специальная комиссия признала, что Ростислав умер из-за халатности врачей, которые вовремя не поставили правильный диагноз. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что когда у парня проявились первые симптомы болезни, его отправили в местную больницу. Дежурный врач не провел тщательный медицинский осмотр и заявил, что парень, дескать, просто переел. Врачи не стали проводить комплексное обследование – назначили только анализ мочи. Ростислава отправили домой, посоветовав пить воду и обезболивающее.

Другой врач также не смог установить точный диагноз.

"Превозмогая боль, ходил по кабинетам, стоял в очередях. Потом с этими результатами попал к хирургу - уже к другому, к женщине. И опять все то же самое: никакой пальпации, никакого осмотра. Она сказала, что УЗИ и рентген "ничего такого не показали" и что это "обычная загазованность, которая пройдет", - говорит брат Ростислава.

Парень жаловался на плохой стул – там сказали сделать клизму и снова отправили домой. На некоторое время ему стало легче, но спустя несколько дней симптоматика усилилась.

Как только родственники увидели, что Ростиславу стало совсем плохо и его кожа покрылась темными пятнами, его срочно повезли в больницу. Уже в другом медучреждении парня прооперировали, но спасти жизнь человека было поздно. Аппендицит перерос в перитонит.

Согласно заключению экспертизы, причина смерти парня – гангренозно-язвенный аппендицит.

Комиссия постановила, что в смерти 23-летнего парня виноваты врачи, которые халатно отнеслись к своим профессиональным обязанностям. Расследованием дела занимается полиция.

Напомним, в Винницкой области врачей обвинили в халатности, приведшей к смерти 18-летнего парня.