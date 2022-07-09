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Бойцы "с пляжа" не нужны ВСУ: военный психолог объяснил, что делать, когда вручили повестку

9 июля 2022, 14:06

Нужно сделать службу целью для украинцев, считает Андрей Козинчук.

призывники, украинские военные
Военный психолог объяснил, что делать, когда вручили повестку/ news-ukraine.com, mukachevo.net

В Вооруженных силах Украины на самом деле не нужны военные, которым неожиданно вручили повестку где-то на пляже или на пикнике, считает военный психолог Андрей Козинчук, который сейчас несет службу в рядах украинской армии.

По его словам такие военнослужащие, попавшие на фронт по сути в качестве наказания, будут немотивированными. К тому же, это обесценивает работу и героизм всех остальных бойцов, которые пошли воевать за свое государство по собственному желанию. Ведь теперь тень таких немотивированных воинов будет падать на все ВСУ, рассказал психолог в студии "Сніданок з 1+1".

В то же время он объяснил, как действовать, когда тебе вручили повестку. Он отмечает, что нарушать закон нельзя. Поэтому в этом случае есть только два выхода: либо прийти в военкомат и пойти служить, либо же обратиться к адвокату и обжаловать.

"Получить повестку означает, что нужно прибыть по адресу, указанному в повестке, пройти медобследование, собеседование и пойти служить в Вооруженные силы. Если ты не проходишь службу, у тебя или профессия, исключающая службу (профессии критической инфраструктуры – ред.), или состояние здоровья не позволяет. Но сейчас (по здоровью – ред.) очень упала планка. Здесь есть два варианта: идти проходить службу или идти к адвокату, юристу и обжаловать", – пояснил Козинчук.

Он подчеркнул, что сейчас не существует варианта просто сказать "Я не хочу". Однако, по мнению психолога, в будущем служба в армии не должна быть принудительной. И он надеется, что в дальнейшем в Украине возможно изменят закон.

Психолог подчеркивает, что службу в армии нужно сделать целью, а не создавать такие условия, что призывникам хочется спрятаться.

"Я надеюсь мы изменим закон, и служба в вооруженных силах будет целью, а не попыткой убежать от этого всего. Особенно тогда, когда ты попадаешь в Вооруженные силы, у тебя что-то не складывается, и очень мало механизмов оттуда уйти. Ты не можешь уволиться. Но для меня важно, чтобы человек хотел служить", – отметил он.

Государство должно поощрять украинцев становиться военнослужащими, говорит психолог. Ведь повестками, врученными прямо на улицах, можно увеличить лишь количество военных в армии, а нужно увеличивать качество.

Ранее сообщалось, что в МВД призвали военкоматы не вручать повестки всем подряд. Советник министра внутренних дел Виктор Андросов отмечал, что в Украине достаточно резервистов, однако в военкоматах необходимо навести порядок. Он назвал массовое вручение повесток "позорной самодеятельностью военкоматов".

Напомним, жительница Тернополя получила повестку в военкомат за нарушение комендантского часа. Женщину остановил патруль в 23:05 и прямо на улице вручил повестку.

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