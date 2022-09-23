Военный эксперт объяснил, почему путинская мобилизация подыграет Украине / скриншот, УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию из отчаяния, но вероятность того, что новоприбывшие на фронт русские оккупанты серьезно повлияют на ход событий крайне низка. Об этом сообщает военный эксперт из американской версии Forbes Дэвид Акс.

Эксперт назвал три причины, по которым путинская мобилизация не даст нужного диктатору результата.

Во-первых, у всех свежемобилизованных людей очень низкая мотивация ‒ все желающие пойти воевать против Украины уже сделали это ‒ в частности заключив контракт в армии.

"Насильно мобилизованные, увидев ужасы этой войны, при первой же возможности либо сдадутся в плен, либо станут дезертирами", — пишет Акс.

Во-вторых, армия сейчас — это, прежде всего, качественная и современная техника. Где ее взять русским оккупантам – неизвестно.

"Древние танки Т-62, которые россияне расконсервировали этим летом, — лишь превью грядущего технологического регресса", ― пишет Акс.

В-третьих, людям в армии нужно пройти через тщательную военную подготовку. И на то, чтобы из гражданского (даже с военной подготовкой за плечами) получился хоть сколько-нибудь боец, нужно не менее полугода тренировок.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыло видео того, как предполагаемый руководитель ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин (более известный как "повар Путина") посетил тюрьму в Республике Мордовия (российской глубинке), где занимался вербовкой заключенных ‒ для участия в войне против Украины.

До того ранее российский оппозионер-политолог Андрей Пионтковский говорил о том, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

Пионтковский считает, что недавние взрывы в Новофедоровке в Крыму – не только отличный военный эксперимент, но и имеет психологический эффект. А систему кремлевской лжи и пропаганды может сломать освобождение Херсона.

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