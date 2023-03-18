Военный эксперт поведал, как Россия собирает силы для нового наступления

Военный эксперт Роман Свитан дал прогноз по поводу того, увенчаются ли успехом планы Кремля и диктатора Путина по увеличению русской армии.

Как Россия собирает силы для нового наступления: объяснение эксперта/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В России сотрудники военкоматов начали активно раздавать повестки, а сотрудники военкоматов также загонять мужчин на военные сборы ‒ Кремль пытается собрать людей для очередного этапа наступления. Такой прогноз в комментарии "24 каналу" озвучил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан.

Как отметил Свитан, в зависимости от объема военных действий и ширины фронтов украино-российской войны, такие действия Кремля могут спорадически продолжаться от нескольких месяцев до десятков лет.

"С академической точки зрения период, через который Россия может повторить широкомасштабное наступление на Украину, может занять около 10 лет. Именно столько понадобится российской армии, чтобы подготовиться к повторным масштабным наступательным действиям", – сказал эксперт.

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В свою очередь, считает Свитан, если говорить о более скромных по масштабах наступлениях русских оккупантов, то в зависимости от ширины фронта они могут происходить с периодичностью примерно в шесть месяцев.

"Все это занимает около полугода. Это как раз хорошо демонстрирует предыдущая мобилизация в России. Владимир Путин объявил мобилизацию в сентябре 2022 года. А реальное наступление россиян вышло на свой пик в феврале – марте 2023-го", – подытожил он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление армии Украины

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, генерал-майор Виктор Назаров ранее заявил, что силы обороны Украины перейдут в контрнаступление после того как получат тяжелую бронетехнику от Запада. Также нужно решить вопросы с боеприпасами и логистикой.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что армия Украины пойдет в контрнаступление уже через 2 месяца. Чиновник также подчеркнул потребность ВСУ в вооружениях и боеприпасах.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что на Луганщине ВСУ перейдут к контрнаступательной операции уже через 2-3 недели. По его словам, в это время украинским войскам удастся собрать нужные резервы.

Война России против Украины: