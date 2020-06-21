Военный эксперт рассказал, чем опасны украинские ракеты для российского флота

Эксперт рассказал об опасности ракеты Нептун для российских кораблей / УНИАН

Новая украинская крылатая противокорабельная ракета модели Р-360 комплекса Нептун спокойно может поражать российские корабли, которые базируются в порту Новороссийска.

Об этом сообщает портал Деловая столица со ссылкой на мнение известного украинского военного эксперта Михаила Жирохова.

Он полагает, что ракета Нептун открывает перед украинской армией возможность поражения целей вокруг оккупированного РФ Крыма, а с побережья Азовского моря — и российских кораблей в районе Новороссийска. Он также выразил мнение, что головка самонаведения Р-360 имеет большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога, ракеты Х-35.

Однако, Жирохов отметил, что лишь денежные проблемы украинского бюджета могут привести к неприятностям на этапе серийного производства Нептуна. К примеру, как говорит эксперт, единственный завод твердого топлива для такого комплекса в Украине сейчас не работает.

Напомним, ранее, в конце минувшего года украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью. В их рамках ракеты успешно уничтожили заданные цели.