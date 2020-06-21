УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Военный эксперт рассказал, чем опасны украинские ракеты для российского флота

По мнению эксперт, ракета Нептун имеет большую защищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога, ракеты Х-35.

21 июня 2020, 11:44

Ракета, Нептун
Эксперт рассказал об опасности ракеты Нептун для российских кораблей / УНИАН

Новая украинская крылатая противокорабельная ракета модели Р-360 комплекса Нептун спокойно может поражать российские корабли, которые базируются в порту Новороссийска.

Об этом сообщает портал Деловая столица со ссылкой на мнение известного украинского военного эксперта Михаила Жирохова.

Он полагает, что ракета Нептун открывает перед украинской армией возможность поражения целей вокруг оккупированного РФ Крыма, а с побережья Азовского моря — и российских кораблей в районе Новороссийска. Он также выразил мнение, что головка самонаведения Р-360 имеет большую помехозащищенность и лучшие характеристики, чем у ее российского аналога, ракеты Х-35.

Однако, Жирохов отметил, что лишь денежные проблемы украинского бюджета могут привести к неприятностям на этапе серийного производства Нептуна. К примеру, как говорит эксперт, единственный завод твердого топлива для такого комплекса в Украине сейчас не работает.

Напомним, ранее, в конце минувшего года украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью. В их рамках ракеты успешно уничтожили заданные цели.

ракета Нептун российская армия флот ВСУ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Военный эксперт рассказал, чем опасны украинские ракеты для российского флота». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:44
Военный эксперт рассказал, чем опасны украинские ракеты для российского флота
11:16
Мощный взрыв в Киеве: есть жертва Фото Видео
10:48
Коронавирус продолжает штурмовать Киев: опять заболели десятки человек Видео
10:35
В Киеве произошел мощный взрыв: названа возможная причина Фото Видео
10:22
Порошенко вынес приговор не только себе, но и Украине мнение
10:13
"Пи*арасы!": экс-нардеп обвинил ПриватБанк в пропаганде "идеологии извращений"
09:41
Заболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по крови Видео
09:31
На Днепропетровщине в ужасном ДТП погибли три человека: дети в тяжелом состоянии Фото
09:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 июня: чего опасаться в день затмения Видео
08:53
Власти никогда не признают, что крупно облажались с карантином мнение
08:51
Коронавирус в Украине 21 июня перешагнул рубикон в 1000 жертв Видео
08:41
Киев предупредили о грозе: синоптик назвал время Видео
08:37
Папины дочки: Евгений Кошевой рассказал, как воспитывает девочек
08:11
В ВОЗ исследуют сильное лекарство, которое спасает людей от коронавируса Видео
07:26
Коронавирус в Украине и мире на 21 июня: за сутки заразились 128 тысяч человек Видео
07:09
Найкращі привітання з Днем медика в прозі, вірші та картинки
06:58
Единственный шанс Лукашенко остаться у власти - террор мнение
06:35
В тренды выбилась впечатляющая женская стрижка Bowl Cut из 90-х: фото Фото
06:15
Чудові привітання з Днем батька 2020 в прозі, вірші і красиві картинки
05:32
День отца – нежные поздравления и живые картинки в Папин день 2020
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять