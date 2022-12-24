Военный эксперт спрогнозировал, решатся снова враги масштабно наступать на Украину

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что новое наступление России на Украине нивелирует остатки боеспособности армии РФ.

Военный эксперт спрогнозировал, решатся снова масштабно наступать на Украину / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Если русские оккупанты решатся снова масштабно наступать на Украину, то это нивелирует остатки боеспособности армии РФ. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт пояснил, что в Кремле, вероятно, до сих пор идут споры - мол, целесообразно ли снова масштабно наступать на территорию Украины, поскольку опасаются потерять остатки боеспособной армии.

"Серьезный дефицит, действительно, по каждой позиции технического обеспечения, начиная от БМП и танков и заканчивая артиллерией и реактивными системами залпового огня. То есть фактически мы можем говорить о том, что если они и создадут ударную группировку с соответствующим количеством всего необходимого штатно, именно штатно, то они этого избавятся в масштабах этого наступления. И дальше уже просто у них этого ресурса не будет", — подчеркнул Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

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