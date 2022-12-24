Военный эксперт спрогнозировал, решатся снова враги масштабно наступать на Украину

Если русские оккупанты решатся снова масштабно наступать на Украину, то это нивелирует остатки боеспособности армии РФ. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.
Эксперт пояснил, что в Кремле, вероятно, до сих пор идут споры - мол, целесообразно ли снова масштабно наступать на территорию Украины, поскольку опасаются потерять остатки боеспособной армии.
"Серьезный дефицит, действительно, по каждой позиции технического обеспечения, начиная от БМП и танков и заканчивая артиллерией и реактивными системами залпового огня. То есть фактически мы можем говорить о том, что если они и создадут ударную группировку с соответствующим количеством всего необходимого штатно, именно штатно, то они этого избавятся в масштабах этого наступления. И дальше уже просто у них этого ресурса не будет", — подчеркнул Коваленко.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Угроза нового наступления РФ
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.
Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.
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