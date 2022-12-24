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Военный эксперт спрогнозировал, решатся снова враги масштабно наступать на Украину

24 декабря 2022, 01:35
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что новое наступление России на Украине нивелирует остатки боеспособности армии РФ.
Коваленко, взрыв, результаты
Военный эксперт спрогнозировал, решатся снова масштабно наступать на Украину / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Если русские оккупанты решатся снова масштабно наступать на Украину, то это нивелирует остатки боеспособности армии РФ. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт пояснил, что в Кремле, вероятно, до сих пор идут споры - мол, целесообразно ли снова масштабно наступать на территорию Украины, поскольку опасаются потерять остатки боеспособной армии.

"Серьезный дефицит, действительно, по каждой позиции технического обеспечения, начиная от БМП и танков и заканчивая артиллерией и реактивными системами залпового огня. То есть фактически мы можем говорить о том, что если они и создадут ударную группировку с соответствующим количеством всего необходимого штатно, именно штатно, то они этого избавятся в масштабах этого наступления. И дальше уже просто у них этого ресурса не будет", — подчеркнул Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Другие новости:

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