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Военный эксперт спрогнозировал, смогут ли россияне захватить Донецкую область

10 февраля 2023, 08:27
Роман Свитан убежден - русские захватчики потеряли шанс выхода на границы Донетчины еще в 2022 году (когда понесли большие потери).
Танк, Свитан
Смогут ли россияне захватить Донетчину - прогноз эксперта/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Русские оккупанты не смогут выйти на границы Донецкой области в боях с ВСУ. Об этом заявил в комментарии телеканалу "Еспрессо" известный военный эксперт Роман Свитан.

Он уверен, что "в этом тысячелетии" армия страны-агрессора не сможет полностью занять Донецкую область.

"Если бы они не начали полномасштабное наступление на 2,5 тысячи км фронта, то, может быть, они бы теми силами, которые у них были в начале прошлого года, смогли бы выйти на границы Донецкой области. Такая возможность для них потеряна. Потеряна навсегда", – заявил Свитан.

Он считает, что оккупанты потеряли возможность выхода на границы Донетчины еще в прошлом году, когда понесли большие потери.

Свитан говорит, что русские захватчики силами, которые есть у них сейчас, способны "выдавливать" ВСУ только с первых линий обороны, но далее – нет.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Угроза наступления России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует максимальную эскалацию на войне России против Украины со стороны агрессора. Как полагает чиновник, к годовщине полномасштабного наступления, 24 февраля, захватчики будут пытаться показать своему населению, дескать, "победы".

Министр обороны Алексей Резников сказал, что оккупанты РФ уже мобилизовали 500 тысяч человек. Глава Минобороны допустил наступление российских войск к 24 февраля. Резников предположил, что они могут пойти в атаку на двух направлениях – на Донбассе и юге.

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович считает - русский диктатор Путин собирается пойти в наступление в марте-апреле. По его мнению, теперь Москва будет пытаться добиться не "победы", а более выгодного положения для своих войск. После этого Кремль планирует начать переговоры с Украиной в мае.

Другие прогнозы по украино-российской войне:

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