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Военный эксперт спрогнозировал, ускорит ли западное оружие для ВСУ перелом в войне

28 февраля 2023, 03:00
Партнеры продолжают предоставлять Украине оружие, чтобы победить Россию. Военный эксперт спрогнозировал, когда ожидать переломного момента в войне
Черник, ВСУ
Ускорит ли западное оружие для ВСУ перелом в войне: прогноз эксперта / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

ВСУ логично и корректно проходят основательное техническое обновление благодаря западной военной помощи. И это, в свою очередь, создаст предпосылки для точки перелома в нынешней фазе войны, сообщил в комментарии "24 каналу" военный эксперт Петр Черник.

По его словам, ничуть не следует забывать об огромном пакете бронетехники (более 1 000 единиц) от Соединенных Штатов.

В первую очередь, говорит Черник, очень будут полезны боевые машины пехоты M2 Bradley. Они с помощью пушки могут превратить в металлолом советский БМП-2 в пределах двух километров. В том числе, сюда входит M1296 Stryker, который является всерьез усиленным аналогом советского БТР-82.

видео дня

Черник отметил, что одна батальонно-тактическая группа ВСУ нуждается в 33 таких машинах. Кроме того, в Украину направляются системы противовоздушной обороны Patriot.

"В стратегическом комплексе системы Patriot поможет нам улучшить защиту неба. Следовательно, позволит применять авиацию, которая у нас есть. В таком случае к середине весны – началу лета могут сложиться предпосылки для кульминационной точки в этой фазе войны", – подытожил военный эксперт.

Истребители F-16 для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее намекнул, что Украина может получить истребители F-16. В частности, на своей странице в социальной сети Facebook он опубликовал видеоролик с самолетом и написал: "Скоро в небе Украины".

По данным журналистов американского издания Politico, военные чиновники подталкивают Министерство обороны США к предоставлению Украине истребителей F-16. Предполагается, что Штатам понадобится несколько недель на принятие решения. Примечательно, в Пентагоне уже официально заявляли, что не исключают поставок истребителей Киеву.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украина в будущем планирует полностью обновить свой парк самолетов и заменить старые машины истребителями F-16. ВСУ намерены создать минимум 5 воздушных бригад.

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ВСУ война России и Украины Петр Черник
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