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Волонтеры в белых накидках: озвучены детали о формате опроса Зеленского

18 октября 2020, 21:52

Отвечать на вопросы избиратели будут по желанию.

Выборы, соцопрос
Появились детали о формате опроса Зеленского / УНИАН

Обнародованы детали проведения нашумевшего опроса президента Украины Владимира Зеленского в день выборов 25 октября, который пройдет в несколько нестандартном формате.

Как информирует LB.ua со ссылкой на собственные источники, избирателей около участка будет встречать волонтер, чтобы задать вопросы украинцам, которые уже проголосовали.

По данным документа, который оказался в распоряжении журналистов, опрос исключает агитацию, поэтому спрашивать будут исключительно тех, кто выходит с избирательного участка. Ответы на вопросы будут добровольными, поэтому принять участие в анкетировании только желающие.

Процедура запланирована весьма простая: избиратель получает анкету, заполняет ее и опускает в специальную коробку. Волонтеры будут одеты в одинаковую спецодежду – белую манишку с логотипом и названием опроса.

Анкетирование будет строго структурированным, в штат будут входить областные, региональные координаторы и волонтеры.

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  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua
  • Опрос президента Фото: LB.ua

Опрос Владимира Зеленского

новости Украины Выборы-2020 опрос Зеленского
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