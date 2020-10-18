Волонтеры в белых накидках: озвучены детали о формате опроса Зеленского

Отвечать на вопросы избиратели будут по желанию.
Обнародованы детали проведения нашумевшего опроса президента Украины Владимира Зеленского в день выборов 25 октября, который пройдет в несколько нестандартном формате.
Как информирует LB.ua со ссылкой на собственные источники, избирателей около участка будет встречать волонтер, чтобы задать вопросы украинцам, которые уже проголосовали.
По данным документа, который оказался в распоряжении журналистов, опрос исключает агитацию, поэтому спрашивать будут исключительно тех, кто выходит с избирательного участка. Ответы на вопросы будут добровольными, поэтому принять участие в анкетировании только желающие.
Процедура запланирована весьма простая: избиратель получает анкету, заполняет ее и опускает в специальную коробку. Волонтеры будут одеты в одинаковую спецодежду – белую манишку с логотипом и названием опроса.
Анкетирование будет строго структурированным, в штат будут входить областные, региональные координаторы и волонтеры.
Читайте такжеПолиттехнолог спрогнозировал эффект от опроса Зеленского
Опрос Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября заявил, что в стране параллельно с местными выборами 25 октября пройдет консультативный опрос.
16 октября стали известны все пять вопросов властей украинскому народу. Они будут касаться создания экономической зоны на Донбассе, пожизненного наказания за коррупцию, сокращения количества депутатов Рады до 300 человек, легализации марихуаны в медицинских целях и вопроса гарантий безопасности Украины в рамках Будапештского меморандума.
В ЦИК заявили, что комиссия не имеет никакого отношения к данному опросу, который не соответствует избирательному законодательству.
Учитывая, что финансировать опрос Зеленского из бюджетных денег нельзя, в руководстве Рады рассказали, откуда власти возьмут финансовые средства на реализацию такой идеи.