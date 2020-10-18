Волонтеры в белых накидках: озвучены детали о формате опроса Зеленского

Появились детали о формате опроса Зеленского / УНИАН

Обнародованы детали проведения нашумевшего опроса президента Украины Владимира Зеленского в день выборов 25 октября, который пройдет в несколько нестандартном формате.

Как информирует LB.ua со ссылкой на собственные источники, избирателей около участка будет встречать волонтер, чтобы задать вопросы украинцам, которые уже проголосовали.

По данным документа, который оказался в распоряжении журналистов, опрос исключает агитацию, поэтому спрашивать будут исключительно тех, кто выходит с избирательного участка. Ответы на вопросы будут добровольными, поэтому принять участие в анкетировании только желающие.

Процедура запланирована весьма простая: избиратель получает анкету, заполняет ее и опускает в специальную коробку. Волонтеры будут одеты в одинаковую спецодежду – белую манишку с логотипом и названием опроса.

Анкетирование будет строго структурированным, в штат будут входить областные, региональные координаторы и волонтеры.

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Опрос Владимира Зеленского