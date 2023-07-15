"Вооруженные силы справляются": Свитан назвал самое сложное направление для ВСУ

Свитан заявил, что перед россиянами стоит задача – заставить нас использовать стратегические резервы.

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Украинские военные, Роман Свитан / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, скрин

Самое сложное направление для ВСУ – луганское. Это самое дальнее плечо наших поставок военной амуниции, зато это самое короткое плечо поставок амуниции у россиян, заявил военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан

В интервью Главреду он подчеркнул, что луганский фронт - самый проблематичный для Украины, но там справляются и генералы, и начальник сектора, и вооруженные силы, находящиеся на луганском направлении – все они пытаются удержать российские войска без использования стратегических резервов, что очень важно.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия. видео дня

Свитан заявил, что перед россиянами стоит следующая задача по луганскому направлению – заставить нас использовать там стратегические резервы.

"На всех остальных направлениях чуть проще. На донецком направлении сейчас перспективным является район Бахмута, где можно срезать бахмутско-соледарский выступ. На запорожском направлении две локации по направлению к Азовскому морю выглядят сегодня перспективными. Как только подсохнет левый берег Днепра, откроется и херсонское направление, и можно будет начинать операцию по форсированию реки и выходу в Крым. То есть везде, на всех трех направлениях, есть положительные моменты. Проблема только по луганскому", - подытожил эксперт.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о контраступлении ВСУ. По его словам, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Как отметил советник Мариупольского градоначальника Петр Андрющенко, защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

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