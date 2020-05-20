Мобилизация "ЛНР/ДНР": Кучма созвал заседание ТКГ в Минске после заявлений боевиков

Леонид Кучма / УНИАН

Экс-президент Леонид Кучма не покинул делегацию Украины на Минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе и принимает участие в заседаниях Минской контактной группы с помощью видеосвязи.

С таким заявлением в среду, 20 мая, в Киеве, выступил президент Украины Владимир Зеленский (в рамках своей пресс-конференции по итогам года во главе страны).

"Кучма является руководителем Трехсторонней контактной группы со стороны Украины. Он остается руководителем и принимает участие в заседаниях Минского процесса по видео. Сегодня он срочно созывает заседание ТГК из-за письма Пасечника (главарь группировки "ЛНР" Леонид Пасечник заявил о приведении "войск республики" в боевую готовность - Главред). Действительно Леониду Даниловичу сложно, и сложно каждому участнику, который находится на заседаниях нашей подгруппы в Минске. Очень сложный процесс", ‒ отметил он.

Читайте такжеПереговоры с Путиным и намек на второй срок: что говорил Зеленский на пресс-конференцииПри этом Зеленский рассказал, что Кучма сам предлагал передать свои полномочия в ТКГ Алексею Резникову (вице-премьеру и министру по вопросам временно оккупированных территорий) ‒поскольку считает его "профессионалом, который находится глубоко в переговорном процессе".

Напомним, ранее главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин в своем Telegram-канале обвинил командование ВСУ в осуществлении обстрелов, в результате которых пострадали населенные пункты Спартак, Саханка и Александровка. И именно это якобы стало причиной того, что он отдал приказ о приведении в боеготовность "вооруженных сил "ДНР"".

В тон Пушилину позднее выступил и представитель боевиков группировки "ЛНР" Яков Осадчий. Он заявил о том, что "вооруженные силы республики приведены в боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта".