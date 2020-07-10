В РФ заявили о "двух новых государствах" в Украине – Киев потребовал объяснений

Киев заподозрил Москву в выходе из минских соглашений и намерении признать так называемые "ЛНР" и "ДНР".
"Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодня в Украине создано еще два государства". ...Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что РФ намерена выйти из Минских соглашений? Или он планирует признать эти оккупированные районы?" – заявил постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк во время выступления в Вене.
Читайте такжеПопытка Зеленского установить мир на Донбассе с треском провалиласьЗа разъяснениями относительно высказываний Грызлова Цимбалюк обратился к представителю России при ОБСЕ Александру Лукашевичу.
Украинский представитель подчеркнул, что Киев по-прежнему остается приверженцем минских соглашений. При этом украинская сторона готова вести диалог с жителям оккупированных территорий – с теми из них, кто не завел себе российские паспорта.
Ранее Москва обвинила Киев в срыве подготовки обмена пленными. Представители Украины в ТКГ отказались согласовать с представителями "ДНР" и "ЛНР" ряд участков разминирования на линии соприкосновения.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".