В РФ заявили о "двух новых государствах" в Украине – Киев потребовал объяснений

Война на Донбассе - в ТКГ заявили о еще двух государствах в Украине / facebook.com/pressjfo.news

Киев заподозрил Москву в выходе из минских соглашений и намерении признать так называемые "ЛНР" и "ДНР".

"Было бы очень интересно услышать четкие объяснения российского представителя о вчерашних заявлениях полномочного представителя Российской Федерации в ТКГ Бориса Грызлова, который заявил, что "на сегодня в Украине создано еще два государства". ...Означает ли вчерашнее заявление господина Грызлова, что РФ намерена выйти из Минских соглашений? Или он планирует признать эти оккупированные районы?" – заявил постоянный представитель Украины в ОБСЕ Евгений Цимбалюк во время выступления в Вене.

Читайте такжеПопытка Зеленского установить мир на Донбассе с треском провалиласьЗа разъяснениями относительно высказываний Грызлова Цимбалюк обратился к представителю России при ОБСЕ Александру Лукашевичу.

Украинский представитель подчеркнул, что Киев по-прежнему остается приверженцем минских соглашений. При этом украинская сторона готова вести диалог с жителям оккупированных территорий – с теми из них, кто не завел себе российские паспорта.

Ранее Москва обвинила Киев в срыве подготовки обмена пленными. Представители Украины в ТКГ отказались согласовать с представителями "ДНР" и "ЛНР" ряд участков разминирования на линии соприкосновения.