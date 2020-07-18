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Волонтер назвал единственный способ мирного возвращения Донбасса

Если мы не воюем, значит, мы растворяемся в Российской Федерации.

18 июля 2020, 06:16
Юрий Касьянов
Компромиссы с Россией ведут к потере суверенитета Украиной, отметил Юрий Касьянов/ Главред

Донбасс стал своего рода маркером, который показывает, как Украина поведет себя в отношении оккупированной территории. Об этом заявил волонтер и блогер Юрий Касьянов во время чата на Главреде.

По его словам, украинская власть проводила очень плохую политику по отношению к тем людям, которые остались на оккупированных территориях.

"В действительности, эти люди ни в чем не виноваты, кроме коллаборантов и предателей, они просто попали в очень тяжелую ситуацию, а украинское государство их попросту бросило. Конечно же, такая политика не способствовала тому, чтобы эти люди стали больше любить Украину. Наоборот", - считает он.

Касьянов назвал информационную политику относительно ОРДЛО "отвратительной".

"А, по сути, никакой политики в отношении этих территорий не велось, поэтому Россия стремительно укрепляется там. Фактически ОРДЛО – это уже российский протекторат. Я – не сторонник каких-либо компромиссов. Потому что компромиссы с Россией ведут к потере суверенитета Украиной и зависимости от РФ", - добавил он.

Читайте такжеКак вернуть Крым и Донбасс: историк дал важный совет ЗеленскомуПо словам Касьянова, вернуть Донбасс мирно можно лишь одним способом.

"Донбасс – это своего рода маркер, который показывает, как наше государство поведет себя в отношении оккупированной территории: будет оно ее возвращать или нет, будет оно за нее воевать или нет. Если мы не воюем, значит, мы растворяемся в Российской Федерации. Это – единственный компромисс, который может быть, чтобы мирно возвратить Донбасс", - резюмировал он.

Напомним, ранее в Кабмине назвали лучший способ, который позволит вернуть оккупированные территории Донбасса в состав Украины.

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