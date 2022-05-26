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Войска РФ пытаются наступать: враг штурмует позиции ВСУ, интенсивность боев усилилась – Минобороны

26 мая 2022, 17:04

Войска Украины не могут избежать потерь из-за эскалации военных действий, сказала Анна Маляр.

ВСУ
Российские войска штурмуют позиции ВСУ на нескольких направлениях - Маляр / Макс Левин

Интенсивность боевых действий в Украине значительно усилилась из-за постоянных попыток оккупационной армии России проводить наступление. Захватчики штурмуют позиции украинских войск одновременно на нескольких направлениях. Страну ожидает очень сложный этап борьбы. В такой ситуации ВСУ не могут избежать потерь. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В ходе брифинга в четверг, 26 мая, она сказала о том, что напряженность боевых действий усилилась. Российские оккупационные войска постоянно пытаются проводить наступление. Они штурмуют позиции украинских войск одновременно на нескольких направлениях. Украину ждет очень сложный этап борьбы.

Читайте также"Признание" оккупации своих территорий Россией: у Путина разразились требованием к Украине"Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ждет очень сложный этап борьбы", - сказала Маляр.

Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что в ситуации эскалации на фронтах Украина не может избежать потерь в рядах ВСУ.

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Война России против Украины

На Донбассе ВСУ ведут тяжелые бои с оккупационной армией РФ. В американском Институте изучения войны заявили, что российские захватчики хотят взять украинские войска в оперативное окружение в районе Северодонецка и Лисичанска, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной и вокруг Авдеевки.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что 26 мая войска РФ обстреляли Харьков. Люди получили ранения. Есть погибшие. Мэр города Игорь Терехов призвал жителей города находиться в укрытиях.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Россия сосредоточила войска в Донецкой и Луганской областях и ставит перед собой задачу выйти на админграницы регионов. По его словам, у российских оккупантов остается еще много оружия, поэтому следующие несколько недель войны будут очень тяжелыми.

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