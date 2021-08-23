Врач назвала простой способ для нормализации работы кишечника

Естественными пребиотиками являются цельные овощи, ягоды, некоторые фрукты, зелень.
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Человеку нужно выращивать и поддерживать свою микробиоту. Для этих целей медик предлагает использовать пре- и метабиотики. По-хорошему нужно начинать с питания и устранения патогенов. Также важно научиться правильно использовать группу препаратов, влияющих на полезную флору.
Чем поддерживать микрофлору кишечника?
- Пребиотики
- Метабиотики
- Синбиотики
- Пробиотики
Пребиотики - это пищевые волокна, которые питают дружественные микроорганизмы.⠀
Варианты пребиотиков:
- Дисахариды (лактулоза),
- Олигосахариды (фруктоолигосахариды и галактоолигосахариды),
- Полисахариды (целлюлоза, пектины, камеди, декстрин, инулин, псиллиум и др.).
Самые безопасные - галактоолигосахариды (GOS). Они не перевариваются в верхних отделах кишечника, а только в толстом, становясь настоящим лакомством для бифидо- и лактофлоры.
Естественными пребиотиками являются цельные овощи, ягоды, некоторые фрукты, зелень.
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Метабиотики - это продукты метаболизма или структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. Помогают нормальной флоре расти и развиваться, а также подавляют рост патогенов.
Метабиотики не вызывают дискомфорта при СИБР, не вступает в конфликт с имеющейся флорой, а потому могут быть использованы при этом состоянии.
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