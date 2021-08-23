Врач назвала простой способ для нормализации работы кишечника

Как нормализовать работу кишечника / 1zoom.ru

Из-за рекламы йогуртов, люди начинают принимать полезные бактерии, часто не зная, что только этого для здоровья кишечника недостаточно.

Свои - всегда лучше, чем чужие, рассказала в Instagram врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Человеку нужно выращивать и поддерживать свою микробиоту. Для этих целей медик предлагает использовать пре- и метабиотики. По-хорошему нужно начинать с питания и устранения патогенов. Также важно научиться правильно использовать группу препаратов, влияющих на полезную флору.

Чем поддерживать микрофлору кишечника?

Пребиотики

Метабиотики

Синбиотики

Пробиотики

Пребиотики - это пищевые волокна, которые питают дружественные микроорганизмы.⠀

Варианты пребиотиков:

Реклама

Дисахариды (лактулоза),

Олигосахариды (фруктоолигосахариды и галактоолигосахариды),

Полисахариды (целлюлоза, пектины, камеди, декстрин, инулин, псиллиум и др.).

Самые безопасные - галактоолигосахариды (GOS). Они не перевариваются в верхних отделах кишечника, а только в толстом, становясь настоящим лакомством для бифидо- и лактофлоры.

Естественными пребиотиками являются цельные овощи, ягоды, некоторые фрукты, зелень.

Читайте такжеЧетыре ошибки, которые могут подорвать здоровье кишечника

Метабиотики - это продукты метаболизма или структурные компоненты пробиотических микроорганизмов. Помогают нормальной флоре расти и развиваться, а также подавляют рост патогенов.

Метабиотики не вызывают дискомфорта при СИБР, не вступает в конфликт с имеющейся флорой, а потому могут быть использованы при этом состоянии.

Напомним, ранее профессор Алексей Буеверов рассказал, сколько шоколада можно есть в день. По его словам, норма для среднестатистического человека - около 50 граммов темного шоколада, в котором не менее 50% какао.

Эксперты развенчали миф о том, что если есть темный шоколад, то он будет меньше вредить фигуре.