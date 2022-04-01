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"Все получат наказания": Зеленский лишил звания двух генералов СБУ за предательство

1 апреля 2022, 00:09

Речь идет про начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова Андрея Олеговича, и экс-начальника УСБУ в Херсонской области.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о предателях среди сотрудников Службы безопасности, и какие были приняты решения относительно них.

"Сейчас принято еще одно решение касательно антигероев, сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно они все получат наказания", - подчеркнул Зеленский.

Так, речь идет про теперь уже не генерала начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова Андрея Олеговича, и экс-начальника УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергея Александровича.

"Те военнослужащие высокого офицерского состава, которые нарушают присягу, касательно защиты нашего государства, ее свободы, независимости, будут лишены, согласно статье 48 дисциплинарного устава ВСУ, высших военных званий", - сказал президент.

Ранее президент присвоил посмертное звание Героя Украины инженеру отдельного батальона матросу Виталию Скакуну. Сапер взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении статуса городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российских захватчиков, но все же мужественно держат оборону.

В частности, городами-героями стали: Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.

viber
война в Украине СБУ Владимир Зеленский
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