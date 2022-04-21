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ВСУ отправили главаря боевиков "ДНР" повидаться с Мотороллой и Захарченко

21 апреля 2022, 12:55

Наши бойцы ликвидировали очередного террориста из непризнанной республики.

ВСУ отправили главаря боевиков "ДНР" Водяного повидаться с Мотороллой и Захарченко / t.me/zsuwar

Наши защитники методично уничтожают как наемников Кремля, так российских оккупантов. Вчера, 20 апреля, стало известно, о ликвидации одного из командиров батальона боевиков "ДНР" "Спарта" Сергея Аграновича.

Командира Сергея Аграновича с позывным "Водяной" убили в боях за Авдеевку, сообщили в Telegram-канале Вооруженные Сили Украины.

Известно, что военный РФ является фигурантом организации "Миротворец". Там отметили, что в Спарте Агранович был командиром группы быстрого реагирования. Он проживал в городе Константиновка Донецкой области.

Напомним, ВСУ ликвидировали в районе Попасной российских оккупантов-наемников, которые, судя по найденным у них в карманах деньгам, ранее могли проходить службу в Ливии и Центральноафриканской республике.

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Также мы писали, что на Донбассе Вооруженные силы Украины в ходе боев возле Кременной Луганской области ликвидировали одного из главарей боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Михаила Кищика, (кличка "Миша Чечен").

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