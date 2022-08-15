ВСУ повалили вышку связи в России: не устояла и несколько секунд

ВСУ уничтожили вышку связи в России / коллаж фото скриншот

Украинские военные уничтожили вышку связи в России. Это удалось сделать с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщает радио "Армия FM".

"Дрон-камикадзе попал в российскую вышку связи недалеко от украинской границы", - говорится в сообщении.

Высокоточный удар был совершен по нижней части вышки. После этого они продержалась всего несколько секунд и рухнула на землю.

Пока неизвестно, где именно это произошло, однако можно предположить, что речь идет о восточной границе Украины с РФ.

Напомним, украинские партизаны взорвали железнодорожный мост вблизи оккупированного Мелитополя. Из-за этого уже двое суток эшелоны из оккупированного Крыма не могут двигаться в Мелитополь. После подрыва моста оккупанты с воскресенья, 14 августа, начали проводить массовые фильтрационные мероприятия в Мелитополе и ближайших населенных пунктах. Однако им не удалось найти ни одного партизана.

Ранее стало известно о двух взрывах в Мелитополе. Один из них прогремел возле городского военкомата, другой-в лесопарке. Известно, что оккупанты завозили в лесопарк большое количество военной техники.

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