ВСУ разгромили вражеский объект в Сватово: там были 70 оккупантов

ВСУ разгромили объект оккупантов в Сватово/ 93-я ОМБр Холодный Яр, Генштаб ВСУ

Украинские военные уничтожили объект российских захватчиков в Сватово. Удар по оккупантам состоялся 25 ноября, сейчас в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили успешность атаки.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 27 ноября. Отмечается, что на момент удара по захватчикам во вражеском объекте находились 70 оккупантов.

"Подтверждено поражение вражеского объекта в районе населенного пункта Сватово 25 ноября этого года. Там находилось около 70 военнослужащих противника. Количество раненых и погибших оккупантов уточняется", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что у российских оккупантов большие потери на поле боя. Местные больницы Щастинского района Луганщины перегружены из-за большого количества раненых захватчиков. Оккупантам приходится перевозить своих 300-х в Луганск.

Кроме этого отмечается, что украинские военные поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Ранее сообщалось, что в начале ноября под сильный обстрел Вооруженных сил Украины попали сотни мобилизованных из РФ, которых бросили на удежживание оккупированных территорий в районе Сватово Луганской области.

Напомним, бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 529 оккупантов РФ, которые были отправлены на передовую из села Валуй Белгородской области. Родственники оккупантов, которые находятся в восточной части Украины, уже знают о катастрофических потерях.

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