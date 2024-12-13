ВСУ уничтожили два плацдарма РФ: разведка Эстонии раскрыла успехи Украины на фронте

Несмотря на продвижение, Россия не достигла оперативного прорыва, сообщила эстонская разведка.

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Погода способствует ВСУ возле Покровска и ограничивает РФ / Коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада

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РФ продвигается на Покровско-Кураховском направлении

ВСУ уничтожили два плацдарма врага на Купянском направлении

Неблагоприятные погодные условия ограничивают использование российской авиации и техники

Российские войска продолжают активное наступление на Покровско-Кураховском направлении, используя преимущественно пехотные подразделения, но несут значительные потери. Между тем Вооруженные силы Украины имеют успехи на Купянском направлении. Об этом сообщила разведка Эстонии, пишет ERR.

По данным эстонской разведки, российские войска сосредоточили основные усилия на Покровско-Кураховском направлении. Пехотные подразделения смогли продвинуться, но ценой значительных потерь. Только за последние две недели на этом направлении погибло около 3000 российских военных, и количество потерь продолжает расти.

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Украинские военные продолжают удерживать ключевые позиции, в частности вдоль реки Сухие Ялы. В течение недели ВСУ отбивали многочисленные атаки врага, целью которых было окружить район с севера и юга.

Украинские войска продолжают наносить удары по российской военной инфраструктуре. По данным разведки, на Купянском направлении были уничтожены два плацдарма, которые враг создал во время форсирования реки Оскол.

Также ВСУ систематически наносят удары по объектам военной инфраструктуры в глубине территории РФ. Для ударов защитники Украины используют современное вооружение, предоставленное международными партнерами, а также отечественные разработки.

Несмотря на медленное продвижение на Покровском направлении, России не удалось достичь стратегического прорыва. Поэтому российские войска усиливают давление на украинские позиции в Курской области.

Эстонская разведка отмечает, что неблагоприятные погодные условия ограничивают возможности российских войск использовать авиацию и тяжелую технику. Это снижает их эффективность и позволяет ВСУ лучше организовывать оборону.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, украинские пограничники отбили попытку захода ДРГ россиян в Харьковской области, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он отметил, что активность диверсантов снизилась, но угроза остается, в частности на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине.

Также российские войска активизировали наступление на Херсонском направлении и пытаются захватить острова на Днепре. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, существует вероятность, что противник попытается форсировать реку, но маловероятно, что это ему удастся, поскольку украинские силы имеют преимущество благодаря географии и контролируют правый берег с помощью артиллерии и дронов.

Как сообщал Главред, аналитики DeepState 12 декабря предупредили об угрозе окружения украинских сил вблизи Успеновки. Однако 13 декабря оперативно-стратегическая группировка "Хортица" опровергла эту информацию.

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