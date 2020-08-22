"Вы бы обос*ались": офицер ВСУ хлестко ответил Егоровой на "рагулей"

Снежана Егорова / Facebook

Лейтенант Вооруженных Сил Украины Алексей Петров прокомментировал оскорбительные высказывания телеведущей Снежаны Егоровой в адрес украинских защитников.

Комментируя слова Егоровой о том, что на фронт якобы отправляются "селюки" и те, кто не достиг ничего в жизни, Петров на своем YouTube- канале напомнил историю погибшего на Донбассе оперного певца Василия Слипака.

"Он точно с вероятностью 452 тысячи процентов не рагуль и не селюк. И, родившись во Львове, думаю, он общался на украинском лучше, чем общаетесь вы. Ему было что терять, или нет? Он сформировался как личность?",- подчеркнул он.

Петров также уверен, что в случае прихода войны в Киев, ее муж вряд ли смог бы защитить семью Егоровой.

"И если бы возле вашего дома легла 120-я мина, вы, Снежана, обосрались бы. Я сейчас не утрирую. Если бы ваши дети закричали, вы обосрались бы во второй раз. А когда ваши дети начали бы топтать ножками от страха, закрывать уши, падать на пол и пытаться спрятаться под диваном, вы, Снежана, обосрались бы в третий раз. Безусловно, вы сейчас можете сказать: мне ваша защита нафиг не нужна. Меня защитил бы мой муж. Я это слышал знаете сколько раз? До тех пор, пока не прилетают мины. До того момента, пока в дом не влетает пакет Града. А потом вы лежите под кроватью вместе с вашим мужем. И молитесь богу. И вот, Снежана, от этого ужаса и защитила украинская армия. Они, селюки и рагули, уберегли вас от этого", – сказал он.

"Если вы считаете, что человек, который родился и прожил в деревне, рагуль, то я вам скажу больше: рагуль – это вы. Человек, который не может ценить очевидное", – добавил Петров.

Напомним, ранее Егорова высказалась об украинских военных и добровольцах, которые защищают Украину на Донбассе.

Снежана Егорова сравнила украинских солдат с наркоманами за то, что они защищают ее от наемников с Востока.