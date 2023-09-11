Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне находятся в обороне, отметила Анна Маляр.

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ВСУ идут вперед на Таврическом направлении / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю освободили 4,8 квадратных километра территории на Таврическом направлении, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

При этом в целом на этом направлении ВСУ уже освободили уже почти 260 квадратных километров, сообщила она в своем Telegram.

По словам заместителя министра обороны, на Мелитопольском направлении продолжаются наступательные действия ВСУ. Наши военные имеют успех в направлении южнее Работино и западнее Вербового.

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Причем освобожденные 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении включают в себя часть Донецкой области.

Маляр добавила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне находятся в обороне. Они продолжают обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Ранее сообщалось, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. Развитие событий требует информационной тишины, подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нацелились на новый город на юге. Украинские защитники сосредоточились на прорыве хорошо защищенного участка территории.

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