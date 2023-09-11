УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

Алексей Тесля
11 сентября 2023, 14:28 обновлено 11 сентября, 14:35
221
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне находятся в обороне, отметила Анна Маляр.
ВСУ
ВСУ идут вперед на Таврическом направлении / Коллаж: Главред, Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Подразделения Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю освободили 4,8 квадратных километра территории на Таврическом направлении, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

При этом в целом на этом направлении ВСУ уже освободили уже почти 260 квадратных километров, сообщила она в своем Telegram.

По словам заместителя министра обороны, на Мелитопольском направлении продолжаются наступательные действия ВСУ. Наши военные имеют успех в направлении южнее Работино и западнее Вербового.

видео дня

Причем освобожденные 4,8 кв. км территории на Таврическом направлении включают в себя часть Донецкой области.

Маляр добавила, что на Запорожском и Херсонском направлениях россияне находятся в обороне. Они продолжают обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Ранее сообщалось, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. Развитие событий требует информационной тишины, подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нацелились на новый город на юге. Украинские защитники сосредоточились на прорыве хорошо защищенного участка территории.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война на Донбассе война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

15:07 Политика
Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

14:55 Мир
Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

14:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:24

Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышц

15:17

Чем вредны синтетические ткани: эти сведения изумят любого

15:07

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

14:55

Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

14:28

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
14:26

Самый сексуальный мужчина в мире тайно женился - СМИ

14:15

Контрнаступление осенью не остановится, но будет идти "на ногах": Буданов заявил о проблемахВидео

14:08

Какая страна стала наиболее недооцененным союзником Украинымнение

13:39

Лула да Силва дал заднюю: заговорил об аресте Путина в Бразилии

Реклама
13:32

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на Луганское направление

13:30

В Украине подскочили цены на важный для борща продукт: что случилось

13:16

Курс валют резко прыгнет до 41 грн за доллар: в Минфине дали прогноз на 2024 год

13:09

Почему нельзя ложиться спать с мокрой головой и чем это опасно

12:41

Греться больше не будет: как почистить компьютер или ноутбук от пыли в домашних условиях

12:41

В РФ путинистку Дубцову на шоу поменяли на Лорак: молчунью-украинку россияне "закидали грязью" в Сети

12:38

Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море: детали операции ГУРВидео

12:11

"Горит все": Буданов рассказал о "чудо-оружии" России на фронте в Украине

12:10

Дедушка легкого поведения: пластика превратила Киркорова в трясущегося старцаВидео

12:07

Мобилизация в России: Путин хочет набрать 420 тысяч человек - британска разведка

11:50

Вот как быстро удалить неприятный запах в холодильнике: об этом знают не все

Реклама
11:37

Любовь, ню и роботы: Белла Хадид обрилась наголо для модного кампейна

11:30

Помогал РФ готовить удары по ТЭЦ Киева: СБУ поймала "на горячем" предателя из Нацгвардии

11:24

РФ готовится к новому масштабному наступлению: эксперт назвал возможную дату атаки

11:19

Докажи, что умный: тест Струпа от нейропсихологов за секунды покажет уровень вашего интеллекта

11:04

"Россия стреляет себе в ногу": эксперт спрогнозировал, чем кончатся планы Кремля по давлению на Запад через Беларусь

10:39

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти слово "хобби" за 13 секунд

10:25

Деньги для пенсионеров от ООН: в Пенсионном рассказали, будут ли они учитываться при назначении субсидии

10:23

Точилка не нужна: как заточить даже самые тупые ножницы за пару минут

09:59

В Киев неожиданно приехала глава МИД Германии: названы ключевые вопросы переговоров

09:48

Закрывать крышку или нет: эксперты рассказали, как правильно смывать унитаз

09:45

Веселые признаки того, что собака вас обожает: делает ли ваш пес это

09:45

Дроны "Шахед" и ракеты X-59: в Воздушных силах поведали, как РФ ночью атаковала Украину

09:32

ВСУ освободили часть Опытного: в Минобороны заявили о продвижении на фронте

09:14

Опальный генерал Суровикин получил новую должность в РФ – ISW

08:50

Под Белгородом прогремела серия взрывов: в РФ скулят, что их атаковали дроны

08:46

Гороскоп на завтра 12 сентября 2023: Тельцам нельзя рисковать, Овнам нужен совет

08:14

В Кривом Роге во второй раз за сутки прогремели взрывы: что известно

08:12

Украинские военные оттеснили оккупантов дальше в районе Работино и Клещиевки – ISW

07:56

"Мы впечатлены прогрессом": Нуланд восхитилась контрнаступлением ВСУ

07:30

Выход к Азовскому морю и череда военных успехов: астролог порадовал прогнозом о наступлении ВСУВидео

Реклама
07:11

Какой сегодня праздник 11 сентября: кого нужно поздравить в этот день

07:02

"Сейчас плохой момент": Зеленский оценил возможность переговоров с РФ

06:35

Почему "ваги" и "терези" – не одно и то же: Авраменко дал ответ

06:34

"Для танго нужны двое": Блинкен назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ

06:29

Что так тесно связывает Эрдогана и Путинамнение

04:20

Эти запахи убивают мышей: топ проверенных средств против грызунов

03:40

"Чудо, что живой": Шустер озвучил сроки смерти Путина и рассказал о преемниках

03:00

"Украине стоит приготовиться к массовой сдаче в плен": Сотник удивил подробностямиВидео

02:40

Закинула ноги за голову с обаятельной улыбкой: Шакира поддразнила фанатов

02:12

"А волосы где?": облысевшая Волочкова превратилась в Майкла Джексона

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять