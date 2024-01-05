Выдержать этот год означает выдержать всю войну, это решающее время – Зеленский

Сейчас приоритетом нашего государства является дать все необходимое для защиты Украины и для наших активных действий, подчеркнул президент.

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Выдержать этот год означает выдержать всю войну, это решающее время, отметил Зеленский/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, 17 отдельная танковая бригада имени Константина Пестушка

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текущий год является очень важным для обороны нашего государства. Выдержать 2024-й год означает выдержать всю эту войну.

По его словам, нынешнее время очень важное и во многом решающее. Об этом глава Украинского государства сказал в вечернем обращении в пятницу, 5 января.

"Главный приоритет нашего государства – неизменно – дать всё необходимое для защиты Украины и для наших активных действий. Боеприпасы. Дроны. Техника. Личный состав. Выдержать этот год – значит выдержать всю эту войну. Важное время. Во многом решающее. Спасибо всем, кто это осознает. Кто помогает государству становиться сильнее, а нашим воинам – иметь возможность уничтожать врага", – отметил Зеленский. видео дня

Он рассказал, что сейчас интенсивные бои происходят в Авдеевке, на Марьинском, Бахмутском, Лиманском, Купянском направлениях, а также на южном участке фронта.

Также президент отметил, что украинская власть работает со всеми партнерами, чтобы наше государство в этом месяце получило "достаточный объем оборонных пакетов". Он отметил, что уже был сделан очередной оборонительный шаг Германии для Украины.

"Это ракеты для ПВО, это артиллерия калибра 155, а также другие необходимые вещи. Спасибо! Очень своевременный пакет. Ждем таких шагов и от других наших партнеров, в частности Соединенных Штатов. Чтобы и этой зимой, как прошлой, российский террор ни в чем не мог выиграть", – сказал глава Украинского государства.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ отвоевывают населенные пункты, но армия РФ держит инициативу на поле боя. На южном фронте украинским военным удалось частично освободить населенные пункты вблизи Великой Новоселки.

Также ранее сообщалось, что россияне на левобережье Днепра усиливают натиск, используют бронетехнику. Российские оккупанты, которые до этого экономили на бронетехнике, возобновили ее применение на левобережье Херсонщины.

Напомним, в МИД ответили на громкое заявление Деждепа США о "сокращении военной помощи". Спикер Госдепа США Мэтью Миллер ранее заявил, что Вашингтон не будет поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022-23 годов. Спикер украинского МИД Олег Николенко ответил на такое заявление и подчеркнул, что заявление Миллера не нужно воспринимать как намерение США уменьшить поддержку Украины.

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